Сотрудника посольства РФ в Молдове обвинили в домогательствах к детям коллег

Сотрудники диппредставительства совместно проживают на территории посольского комплекса на бульваре Штефана чел Маре в центре Кишинёва. Источник уточнил, что там же и разворачивались все события: обвинённого в домогательствах дипломата сначала едва не избили, а затем в середине сентября жёны работников посольства обратились в Генпрокуратуру. Уже в конце месяца мужчину вернули в Москву. Возбуждено ли в отношении сотрудника посольства уголовное дело, неизвестно. Собеседник „Эха“, знакомый с подробностями, уверен, что серьёзных последствий у ситуации не будет, чтобы не портить реноме нынешнему руководителя посольства.

Источник: „Возбуждать уголовное дело не будут. Послу Васнецову [начальнику мужчины] уже 70, придавать резонанс этой ситуации не станут. Просто отозвали его и на этом пытаются замять дело“.

„Эху“ также удалось связаться с высланным работником учреждения: он подтвердил, что в сентябре вернулся из Кишинёва в Москву, но объяснил это окончанием срока командировки. Факт домогательств к детям мужчина категорически отверг, назвав это „полной выдумкой“ и „оговором“. По его словам, о подаче заявления в Генпрокуратуру ему неизвестно. „Эхо“ направило запросы в адрес диппредставительства в Кишинёве, а также в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Новый скандал в посольстве произошёл спустя меньше двух месяцев после предыдущего: в июле этого года The Insider выяснил, что на крыше диппредставительства в Кишинёве расположены множество тарелок и передающих устройств, с помощью которых сотрудники спецслужб под дипломатическим прикрытием, вероятно, следят за властями Молдовы. Вскоре после выхода этой публикации из страны выслали 22 дипломата и 23 сотрудника технического персонала вместе с семьями.

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