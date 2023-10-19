„Похоже, это сделала другая команда“. Байден в Тель-Авиве поддержал версию Израиля об ударе по больнице Газы

Ранее Израиль представил результаты своего расследования произошедшего, из которых следует, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а упавшая на больницу ракета была запущена палестинским „Исламским джихадом“ [признана в РФ террористической и запрещена - ред.] Представители Газы заявляют, что израильские военные нанесли по больнице авиаудар.

„Я глубоко опечален и возмущен в связи со взрывом в больнице в Газе, который произошел вчера, — сказал Байден, сидя рядом с Нетаньяху. — Основываясь на том, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы. Но есть много людей, которые не уверены. Так что нам нужно преодолеть очень многое“.

В ходе совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден в целом поддержал версию Израиля об ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого, по последним данным палестинского Министерства здравоохранения, погиб 471 человек.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт-Ашер, произошедшее в больнице — наихудший из всех возможных сценариев для американского президента, который прибыл в Израиль и собирался вести диалог с арабскими лидерами в Аммане.

При этом, по словам Кирби, хотя глава Белого дома прибыл как друг, он намерен задать руководству Израиля ряд жестких вопросов, в частности, относительно операции в Газе и судьбы мирных палестинцев.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент не мог не прилететь к своим союзникам в столь тяжелый момент для Израиля.

„Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны“, — сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, объявляя об отмене саммита.

График визита Байдена поменялся, пока его самолет находился в воздухе: после ночного удара по больнице в Газе власти Иордании отменили намеченный ранее четырехсторонний саммит с участием главы Белого дома, президента Египта, главы Палестинской автономии и короля Иордании.

„Я хочу сказать о народе Израиля: их смелость, их преданность своей стране, их отвага потрясают. Я очень горд быть здесь и рассчитываю на конструктивный диалог о том, в какую сторону нам двигаться дальше“, — сказал Байден.

„Так же как весь цивилизованный мир объединился в свое время против нацистов и против ИГИЛ [признана в РФ террористической и запрещена - ред.], сейчас он должен объединиться против ХАМАС. Силы цивилизации возьмут верх — во имя нас, во имя вас и во имя мира и безопасности“, — отметил в свою очередь Нетаньяху.

Во время своего визита Байден встретился с работниками служб экстренной помощи, задействованных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также с некоторыми израильтянами, потерявшими своих родных в результате нападения боевиков, и с теми, чьи близкие находятся в заложниках ХАМАС в Газе.

Израиль запросил у США 10 млрд долларов чрезвычайной военной помощи после нападения, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Содержательная речь Джо Байдена

Комментарий политического корреспондента Би-би-си Пола Адамса:

После вчерашнего разрушительного взрыва в больнице Газы и отмены саммита в Аммане, то есть по сути половины намеченной миссии Байдена, никто не возлагал особых надежд на его сегодняшний визит в Израиль.

Однако в ходе его пресс-конференции стало понятно, в чем заключалась суть продолжавшейся более недели напряженной дипломатической активности США.

Помимо ожидаемой риторики — трогательных слов о том, как опечалена Америка, и как глубоко она предана Израилю, в президентском выступлении было много реального содержания.

Израиль, подчеркнул он, наконец согласился пропустить в сектор Газа гуманитарную помощь из Египта.

Офис премьер-министра Нетаньяху подтвердил это, отметив, что „в свете требований президента Байдена Израиль не будет препятствовать гуманитарным поставкам из Египта, если это будет исключительно вода, продовольствие и медикаменты для мирного населения“.