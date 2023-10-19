Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии. Парламенту не хватило голосов для ее импичмента

Сама Зурабишвили во время выступления с парламентской трибуны подвергла критике принятое в связи с ее импичментом решение Конституционного суда. Конституционный суд, на котором должно основываться справедливое и демократическое государство, перешел в политическую сферу и не смог противостоять политической партийной воле, — считает президент.

„У страны не может быть президента, который противостоит всем конституционным органам и регулярно выходит за рамки вежливости, — заявил он, представляя требование об импичменте Зурабишвили. — Если бы у госпожи Саломе Зурабишвили оставалось элементарное достоинство, она бы сама подала в отставку с поста президента“.

Конституционный суд 16 октября опубликовал свое заключение, в котором установил нарушение Конституции президентом. После этого процедура импичмента переместилась уже в парламент.

С этим согласился и Конституционный суд Грузии, к которому обратились с представлением об импичменте 80 депутатов парламентского большинства.

В правящей партии считают, что Саломе Зурабишвили должна покинуть пост президента, так как она нарушила Конституцию Грузии, когда без официального одобрения правительства отправилась в европейские страны и провела встречи с европейскими лидерами.

Администрация заявила, что парламент, несмотря на ее требование, отказался пригласить на заседание по импичменту иностранных дипломатов и представителей президента в Конституционном суде.

В преддверии заседания администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент рассматривает и проводит важную процедуру в обычном рабочем формате.

Сама Зурабишвили, выступившая в парламенте в ходе обсуждения своего же импичмента, осталась в зале заседаний и во время голосования.

В беспрецедентном в истории Грузии голосовании не участвовала большая часть оппозиционных депутатов, которые выступали против импичмента, называя его саботажем европейской интеграции Грузии со стороны властей.

Для отстранения Зурабишвили импичмент должны были поддержать не менее ста депутатов из ста пятидесяти, но поддержали 86. Один парламентарий проголосовал против.

„Если Конституционный суд переступил через свою совесть, то теперь ваша очередь. Я не собираюсь здесь ничего доказывать или кого-либо убеждать в том, что и так предельно ясно. Я не нарушила ни сущности, ни духа Конституции“, — сказала во время выступления в парламенте Зурабишвили.

По словам президента, правящая партия устраивает импичмент не ей, а себе, Грузии и европейскому будущему страны.

„Борьба 80 мужчин против одной женщины вам кажется более легкой. Но не верьте этому. Сегодняшний день не лишит меня ни доверия и любви народа, ни энергии для того, чтобы довести борьбу до конца вместе с теми, кто верит, что будущее Грузии не в ваших, а в их руках, и что это будущее неотделимо от демократии, свободы, независимости и возвращения в европейскую семью [Грузии]“.

По ее словам, сегодня у нее только один план — получение Грузией статуса кандидата на вступление в Европейский cоюз к концу этого года.

„Никто и ничто не сможет помешать мне на пути, ведущем к этой цели“, — заявила президент.

Она также призвала европейских партнеров, несмотря на „антиевропейский импичмент“, предоставить Грузии статус кандидата в ЕС и не оставлять Грузию, чтобы позволить России укрепить свое влияние в регионе.

Согласно опросам, абсолютное большинство населения Грузии стабильно выступают за будущее страны в Европейском cоюзе, но Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС летом прошлого года.

Евросоюз поставил перед ней 12 приоритетных условий-задач, которые надо выполнить, чтобы получить такой статус.

Решение по вопросу предоставления статуса кандидата Грузии, как ожидается, будет принято до конца этого года.

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Необъявленный импичмент — что это было?