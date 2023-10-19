Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии. Парламенту не хватило голосов для ее импичмента
Затеянный правящей партией „Грузинская мечта“ импичмент президента Грузии не состоялся. Как и ожидалось, принятию решения об отстранении Саломе Зурабишвили от должности президента не хватило депутатских голосов.
Для отстранения Зурабишвили импичмент должны были поддержать не менее ста депутатов из ста пятидесяти, но поддержали 86. Один парламентарий проголосовал против.
В беспрецедентном в истории Грузии голосовании не участвовала большая часть оппозиционных депутатов, которые выступали против импичмента, называя его саботажем европейской интеграции Грузии со стороны властей.
Сама Зурабишвили, выступившая в парламенте в ходе обсуждения своего же импичмента, осталась в зале заседаний и во время голосования.
В преддверии заседания администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент рассматривает и проводит важную процедуру в обычном рабочем формате.
Администрация заявила, что парламент, несмотря на ее требование, отказался пригласить на заседание по импичменту иностранных дипломатов и представителей президента в Конституционном суде.
“Антиевропейский импичмент“
В правящей партии считают, что Саломе Зурабишвили должна покинуть пост президента, так как она нарушила Конституцию Грузии, когда без официального одобрения правительства отправилась в европейские страны и провела встречи с европейскими лидерами.
С этим согласился и Конституционный суд Грузии, к которому обратились с представлением об импичменте 80 депутатов парламентского большинства.
Конституционный суд 16 октября опубликовал свое заключение, в котором установил нарушение Конституции президентом. После этого процедура импичмента переместилась уже в парламент.
Обсуждение вопроса импичмента Зурабишвили продолжалось несколько часов. Первым парламентскую трибуну занял председатель правящей партии „Грузинская мечта“ Ираклий Кобахидзе.
„У страны не может быть президента, который противостоит всем конституционным органам и регулярно выходит за рамки вежливости, — заявил он, представляя требование об импичменте Зурабишвили. — Если бы у госпожи Саломе Зурабишвили оставалось элементарное достоинство, она бы сама подала в отставку с поста президента“.
Сама Зурабишвили во время выступления с парламентской трибуны подвергла критике принятое в связи с ее импичментом решение Конституционного суда. Конституционный суд, на котором должно основываться справедливое и демократическое государство, перешел в политическую сферу и не смог противостоять политической партийной воле, — считает президент.
„Если Конституционный суд переступил через свою совесть, то теперь ваша очередь. Я не собираюсь здесь ничего доказывать или кого-либо убеждать в том, что и так предельно ясно. Я не нарушила ни сущности, ни духа Конституции“, — сказала во время выступления в парламенте Зурабишвили.
По словам президента, правящая партия устраивает импичмент не ей, а себе, Грузии и европейскому будущему страны.
„Борьба 80 мужчин против одной женщины вам кажется более легкой. Но не верьте этому. Сегодняшний день не лишит меня ни доверия и любви народа, ни энергии для того, чтобы довести борьбу до конца вместе с теми, кто верит, что будущее Грузии не в ваших, а в их руках, и что это будущее неотделимо от демократии, свободы, независимости и возвращения в европейскую семью [Грузии]“.
По ее словам, сегодня у нее только один план — получение Грузией статуса кандидата на вступление в Европейский cоюз к концу этого года.
„Никто и ничто не сможет помешать мне на пути, ведущем к этой цели“, — заявила президент.
Она также призвала европейских партнеров, несмотря на „антиевропейский импичмент“, предоставить Грузии статус кандидата в ЕС и не оставлять Грузию, чтобы позволить России укрепить свое влияние в регионе.
Согласно опросам, абсолютное большинство населения Грузии стабильно выступают за будущее страны в Европейском cоюзе, но Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС летом прошлого года.
Евросоюз поставил перед ней 12 приоритетных условий-задач, которые надо выполнить, чтобы получить такой статус.
Решение по вопросу предоставления статуса кандидата Грузии, как ожидается, будет принято до конца этого года.
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Необъявленный импичмент — что это было?
Результат голосования об импичменте президента ни для кого, в том числе и для инициаторов процедуры, не был неожиданностью. В правящей партии с самого начала возбуждения вопроса об импичменте признавали, что шансов собрать сто голосов депутатов у них немного.
Несмотря на то, что импичмент не состоялся, в правящей партии говорят, что результат достигнут: по словам председателя правящей партии большинство депутатов подтвердили, что не считают Саломе Зурабишвили заслуживающей должности президента, и отныне она президент „лишь формально“.
Заявление Кобахидзе, по мнению специалиста по политическому праву Вахушти Менабде, рассчитано скорее на электорат, так как у президента есть полномочия, которыми она пользуется независимо от парламента.
„Конечно, при противостоянии такого уровня между конституционными органами трудно ожидать нормального сотрудничества, но это не означает замораживания института президента. Этот институт продолжит выполнять определенные функции“, — говорит он.
У Менабде вызывают вопросы мотивы правящей партии.
„Они могли бы подождать и начать процедуру импичмента, к примеру, через три месяца. Но они начали импичмент именно перед решением ЕС. Это все вызывает очень серьезные вопросы по поводу намерений наших властей и того, насколько они вообще хотят получить статус кандидата сейчас“, — говорит он.
Президент, которого никто не считает своим
Правящая партия, которая поддерживала кандидатуру Зурабишвили во время президентских выборов 2018 года, сегодня называет победу на них Зурабишвили своей заслугой, а ее — президентом только оппоцизионного „Национального движения“.
В оппозиции результаты голосования по импичменту называют поражением правящей партии, но отношение к самой Зурабишвили здесь далеко не однозначное. К примеру, часть оппозиции нередко критикует президента и уже давно и пока тщетно требует от нее помилования экс-президента, ныне осужденного Михаила Саакашвили.
Сам Саакашвили считает импичмент Зурабишвили игрой, за которой стоит основатель “Грузинской мечты“ Бидзина Иванишвили. Цель этой игры, по мнению Саакашвили — отвлечь внимание граждан от реальных причин для потенциального протеста.
Иванишвили сегодня не занимает никакой политической должности, но критики властей читают, что он стоит за ключевыми решениями властей и продолжает неформально управлять страной.
Однако, по мнению политолога Гии Нодиа, конфликт между Зурабишвили и правящей партией действительно существует, и возбуждение процедуры импичмента — одно из его проявлений.
„Расхождения начались до, но стали явными после [начала] войны в Украине. По крайней мере, начало расхождений, а потом открытого конфликта совпало с дрейфом „Грузинской мечты“ в антизападном направлении. Возможно, это было мотивом для Зурабишвили, она надеялась, что ее роль как президента была в помощи Грузии в евроинтеграции, — говорит Нодиа. — Кроме того, она — бывший французский дипломат, и для нее важна репутация не только в Грузии, но и в Европе, поэтому открытый отход „Грузинской мечты“ от проевропейского курса стал толчком для того, чтобы она открыто отошла от проправительственной позиции“.
Французская грузинка
Саломе Зурабишвили родилась во Франции и сделала там довольно успешную карьеру дипломата. В 2003 году она стала послом Франции в Грузии, а на следующий год, вскоре после „революции роз“, стала министром иностранных дел Грузии.
На должности главы внешнеполитического ведомства Грузии Зурабишвили пробыла недолго, перейдя в оппозицию к тогдашним властям. В 2010 году она заявила, что временно уходит из грузинской политики.
С 2010 по 2015 год Зурабишвили руководила группой мониторинга Совета безопасности ООН по санкциям в отношении Ирана. Вернулась в Грузию Зурабишвили уже после смены власти. Она не состояла в рядах правящей партии „Грузинская мечта“, но пользовалась поддержкой ее основателя Бидзины Иванишвили и правящей команды.
Во время последних прямых выборов президента в 2018 году „Грузинская мечта“ не стала выдвигать кандидатов из партии, поддержав ее кандидатуру.