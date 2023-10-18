РЕДКИЕ КАДРЫ | Путин приехал в Китай с ядерным чемоданчиком

Президент России Владимир Путин попал в объективы камер в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, когда он направлялся на другую встречу. Путина окружали охранники, а следом за ним шли два офицера в форме ВМФ России, каждый из которых нес по чемодану. Ядерный кейс традиционно носит офицер Военно-морского флота РФ, известный как „Чегет“ (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах). Сам Чегет редко попадает на видео, пишет Reuters.

„Есть такие чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина“, - указывают кремлевские корреспонденты „РИА Новости“ в телеграм-канале агентства.

Во вторник российский парламент сделал первый шаг к отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а высший законодательный орган страны предупредил США, что Москва может и вовсе выйти из договора.

По сути, ядерный чемоданчик - это средство защищенной связи, которое соединяет президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-измерительную сеть „Казбек“.

Ядерный чемоданчик есть и у министра обороны России, ныне Сергея Шойгу. Возможно, он есть и у начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

На кадрах, показанных российским телеканалом „Звезда“ в 2019 году, был представлен один из таких портфелей с множеством кнопок. В секции под названием „команда“ находятся две кнопки: белая „пуск“ и красная „отмена“. По данным „Звезды“, чемоданчик активируется специальной флеш-картой.

Один из ядерных чемоданчиков, которым пользовался бывший президент России Борис Ельцин, выставлен в Музее Ельцина в Екатеринбурге.

Издание напоминает, что у президента США есть аналогичное устройство. В нем содержатся коды, с помощью которых президент подтверждает подлинность приказа о запуске ядерных ракет.

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