Катри Райк: на справедливом переходе развитие Ида-Вирумаа не заканчивается

„Мы много говорим о справедливом переходе, но это только часть плана развития Ида-Вирумаа. Нельзя путать цели, надо двигаться дальше“, – сказала Райк.

Она добавила, что уже стало ясно, благодаря справедливому переходу появится 500-600 рабочих мест, максимум 1000. Но в секторе сланца, заметила Катри Райк, работает 6000 человек. По ее мнению, важно донести до правительства, что распределение средств фонда Справедливого перехода – это только один шаг, но нам нужен комплексный план развития.

„Как отметил в своем выступлении Эрик Гамзеев, еще 30 лет назад говорили, что когда Кохтла-Ярве станет эстоноязычным городом, в него приедут новые специалисты, – подчеркнула Райк. – Говорят это и сейчас. Он также привел много примеров, что, конечно, Ида-Вирумаа меняется: строятся красивые объекты, например, променад в Силламяэ, в Нарве реновировали ратушу. Перспектива у региона есть, развитие все равно идет“.

Экс-мэр Нарвы порадовалась, что на конференции много предпринимателей. У них, по ее словам, будут свои выводы и идеи, а она с конференции берет главную для себя мысль: надо инвестировать в тех людей, которые живут здесь, заботиться о них, не ждать, что в регион Ида-Вирумаа приедет много новых людей. И вторая мысль – думать амбициозно. А это значит, что важно развивать проекты „Квартала культуры“, учебного центра Европейской организации погранконтроля FRONTEX, заниматься популяризацией туризма в Ида-Вирумаа, в том числе привлекать туристов из Финляндии.

„К сожалению, премьер-министр на конференции сказала, что она приехала без особой эмпатии, – говорит Катри Райк. – Нам надо больше рассказывать политикам из Таллинна, как мы живем. Потому что есть ощущение, что они не знают, у них не самое верное представление о жизни в Ида-Вирумаа“.

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