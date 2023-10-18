Правда ли, что этот репортаж CNN об обстрелах в Израиле был постановочным?

Как сообщалось в ряде Telegram-каналов, в интернет просочилось видео с оригинальным звуком одного из репортажей CNN из приграничных районов Израиля, куда 7 октября вторглись боевики ХАМАС. В полутораминутном ролике слышны звуки обстрелов, где-то недалеко разрываются снаряды, и всё это время некий человек на английском языке говорит оператору и журналистке, куда бежать, где лечь, как держать камеру, что говорить и т. д. Авторы вирусных публикаций утверждают, что это типичная постановка западных СМИ для „формирования общественного мнения“.



С подобным комментарием видео распространили русскоязычные Telegram-каналы, в частности „Китайский свяZноj“ (308 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Осташко! Важное“ (114 000), „Кот Костян“ (88 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (81 000), „Rogandar News“ (50 000) и „Зона боевых действий“ (43 000).

В эпицентре истории оказался репортаж международного корреспондента CNN Клариссы Уорд, которая вместе со своей съёмочной группой вынуждена была искать укрытие во время массированного ракетного обстрела недалеко от границы Израиля и сектора Газа 9 октября. На ресурсах CNN репортаж выложили в двух версиях: сокращённой и расширенной. Съёмка вышла действительно остросюжетной: журналистам пришлось прыгать в придорожную канаву, чтобы обезопасить себя от потенциального попадания осколков. В эфирной версии, разумеется, нет никаких команд инструктора — их, как следует из публикаций в Telegram-каналах, должны были слышать только сотрудники CNN. Зато в слитом варианте эти указания говорят сами за себя: „Хорошо, Джерри, скажи оператору, чтобы Кларисса была в кадре“, „Оглянись вокруг, Джерри, оглянись, как будто ты в опасности“, „Хорошо, это красиво, это „денежный“ кадр“, „Можете ли вы увеличить громкость этих взрывов?“.

На первый взгляд устные рекомендации некоего инструктора гармонично смотрятся в сочетании с видео, однако есть несколько важных обстоятельств.