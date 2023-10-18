Правда ли, что этот репортаж CNN об обстрелах в Израиле был постановочным?
По Сети распространилось видео, на котором голос за кадром диктует репортёру и оператору американского телеканала, как вести себя во время записи, чтобы кадры выглядели эффектнее. Мы проверили подлинность этого ролика.
Как сообщалось в ряде Telegram-каналов, в интернет просочилось видео с оригинальным звуком одного из репортажей CNN из приграничных районов Израиля, куда 7 октября вторглись боевики ХАМАС. В полутораминутном ролике слышны звуки обстрелов, где-то недалеко разрываются снаряды, и всё это время некий человек на английском языке говорит оператору и журналистке, куда бежать, где лечь, как держать камеру, что говорить и т. д. Авторы вирусных публикаций утверждают, что это типичная постановка западных СМИ для „формирования общественного мнения“.
С подобным комментарием видео распространили русскоязычные Telegram-каналы, в частности „Китайский свяZноj“ (308 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Осташко! Важное“ (114 000), „Кот Костян“ (88 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (81 000), „Rogandar News“ (50 000) и „Зона боевых действий“ (43 000).
В эпицентре истории оказался репортаж международного корреспондента CNN Клариссы Уорд, которая вместе со своей съёмочной группой вынуждена была искать укрытие во время массированного ракетного обстрела недалеко от границы Израиля и сектора Газа 9 октября. На ресурсах CNN репортаж выложили в двух версиях: сокращённой и расширенной. Съёмка вышла действительно остросюжетной: журналистам пришлось прыгать в придорожную канаву, чтобы обезопасить себя от потенциального попадания осколков. В эфирной версии, разумеется, нет никаких команд инструктора — их, как следует из публикаций в Telegram-каналах, должны были слышать только сотрудники CNN. Зато в слитом варианте эти указания говорят сами за себя: „Хорошо, Джерри, скажи оператору, чтобы Кларисса была в кадре“, „Оглянись вокруг, Джерри, оглянись, как будто ты в опасности“, „Хорошо, это красиво, это „денежный“ кадр“, „Можете ли вы увеличить громкость этих взрывов?“.
На первый взгляд устные рекомендации некоего инструктора гармонично смотрятся в сочетании с видео, однако есть несколько важных обстоятельств.
Во-первых, это было прямое включение журналиста, а не заранее смонтированная передача. Осуществить в прямом эфире такую постановку крайне сложно технически, ведь в любой момент может возникнуть неловкая пауза из-за недопонимания или произойти другая ошибка. Если актёры столь плохо знают свои роли, что инструктору приходится дирижировать каждым движением, то для прямого эфира подобные опыты не подходят. В оригинальном видео от CNN слышно, как ведущий новостей в студии Джон Бёрман выходит на связь с Клариссой Уорд и в этот момент обнаруживается, что она с коллегами укрылась в канаве.
Во-вторых, само наличие видеозаписи, совмещённой с аудиодорожкой инструктажа, выглядит странным. Если члены съёмочной группы и получали какие-либо секретные указания в свои наушники, то это явно не должно было записываться и монтироваться с эфирным видео.
В сервисе Google Street View можно увидеть место, откуда вёлся репортаж: на пересечении двух шоссе к югу от приграничного израильского города Сдерот, ставшего одной из основных мишеней нападения ХАМАС. Побывали боевики и на указанном участке трассы — отсюда многочисленные сгоревшие машины в кадре. 9 октября вооружённые силы Израиля проводили зачистку местности в районе Сдерота, здесь шли бои, поэтому ситуация, в которую попали репортёры CNN, не выглядит удивительной.
Как в наиболее ранних публикациях в соцсети X (бывший Twitter), благодаря которым полутораминутное видео с предполагаемым инструктажем и стало вирусным, так и в других постах с этим аудио (но не в оригинале от CNN) в левом верхнем углу изображения можно увидеть логотип The Quartering.
Одноимённый аккаунт и был первым, кто разместил такой вариант видео 11 октября в 01:07 по московскому времени с подписью „CNN пойман за постановкой атаки на камеру в Израиле!“. В комментариях также размещена ссылка на полный, 14-минутный вариант видео на канале The Quartering в YouTube. Согласно описанию, канал исследует темы игровой индустрии, комиксов и мира в целом, а также занимается „острыми шутками“. Аккаунт, насчитывающий около 1,5 млн подписчиков, принадлежит Джереми Хэмбли — американскому блогеру, известному своими правыми взглядами и любовью к теориям заговора. Хэмбли, сторонник экс-президента США Дональда Трампа, нередко критикует его извечных оппонентов, журналистов CNN (сам политик ранее обвинял телеканал в распространении фейковых новостей). Вот и в вышеупомянутом 14-минутном видео блогер размышляет о методах работы CNN и называет репортаж фейком. Тем не менее уже примерно через час после публикации в X под постом появился комментарий от The Quartering, в котором было сказано, что „конечно, голос за кадром не настоящий“. В постановочном характере репортажа блогер, впрочем, не сомневается, но никаких доказательств не приводит.
В ответ на запрос журналистов Associated Press представительница CNN Эмили Кун заявила, что аудиозапись „сфабрикована, неточна и безответственно искажает реальность того момента, который транслировался в прямом эфире“.
Таким образом, в Telegram-каналах был распространён смонтированный видеоролик от американского блогера, который признал умышленное наложение на оригинальное видео CNN звуковой дорожки, не имеющей к репортажу никакого отношения.
Итог: Фейк.