Путин дал пресс-конференцию в Пекине после переговоров с Си Цзиньпином — и ответил на вопрос, проиграла Россия войну Украине или нет(12)
17-18 октября Владимир Путин посетил Китай. Это была его вторая зарубежная поездка после того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. 15 октября Путин присутствовал на саммите стран СНГ в Бишкеке, пишет „Медуза“.
В Пекине президент РФ принял участие в форуме „Один пояс — один путь“ — инициативе КНР по развитию экономического партнерства и инфраструктуры стран Евразии. Путин выступил на форуме с речью, провел переговоры с Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вот о чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам визита.
О поставках Украине американских ракет ATACMS
Это создает дополнительные угрозы, но мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война.
Но самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. Они все больше втягиваются в этот конфликт. Это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют.
И для Украины в этом тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает их агонию. Вот они начали уже давно анонсируемое и давно ожидаемое контрнаступление на херсонском направлении. Результата нет, потери есть. Так же, как было на запорожском, других направлениях.
О проигрыше России в войне
Если война проиграна Россией, зачем тогда поставлять ATACMS? Пусть США заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Пусть Байден садится за блины, приезжает к нам на чаепитие.
О переговорах с Украиной
Мы слышим, что ответственные лица, которые еще недавно желали стратегического поражения России на поле боя, заговорили другим голосом. Предлагают решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. Об этом уже господин Боррель говорит. За это похвалю.
Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры.
О переговорах с Си Цзиньпином
У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, за чашкой чая. Это была очень продуктивная содержательная беседа. Говорили часа полтора-два, обсуждали некоторые вопросы совсем конфиденциального характера.
Об ударе по больнице в Газе
Это ужасное событие, катастрофа. Сотни убитых и сотни раненых. Я очень рассчитываю на то, что это станет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Я разговаривал с пятью лидерами региона и у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения конфликта и усугубления ситуации.
Мы всегда выступали за создание самостоятельного, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но, если бы это было так, это было бы правильно.
Это примерный пересказ высказываний Владимира Путина на пресс-конференции по итогам поездки на форум „Один пояс — один путь“ в Пекине.
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