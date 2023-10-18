Путин дал пресс-конференцию в Пекине после переговоров с Си Цзиньпином — и ответил на вопрос, проиграла Россия войну Украине или нет

В Пекине президент РФ принял участие в форуме „Один пояс — один путь“ — инициативе КНР по развитию экономического партнерства и инфраструктуры стран Евразии. Путин выступил на форуме с речью, провел переговоры с Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вот о чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам визита.

О поставках Украине американских ракет ATACMS

Это создает дополнительные угрозы, но мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война.

Но самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. Они все больше втягиваются в этот конфликт. Это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют.

И для Украины в этом тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает их агонию. Вот они начали уже давно анонсируемое и давно ожидаемое контрнаступление на херсонском направлении. Результата нет, потери есть. Так же, как было на запорожском, других направлениях.

О проигрыше России в войне

Если война проиграна Россией, зачем тогда поставлять ATACMS? Пусть США заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Пусть Байден садится за блины, приезжает к нам на чаепитие.

О переговорах с Украиной

Мы слышим, что ответственные лица, которые еще недавно желали стратегического поражения России на поле боя, заговорили другим голосом. Предлагают решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. Об этом уже господин Боррель говорит. За это похвалю.

Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры.

О переговорах с Си Цзиньпином