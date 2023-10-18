Компания, создавшая World of Tanks, запустила благотворительный проект для помощи Украине

„Бойцы, эта новость очень важна для нас как для компании и команды единомышленников. Мы в Wargaming обожаем игры про военную технику, но ненавидим саму войну, — указано на сайте World of Tanks. — Эта тема для нас особенно чувствительная, поскольку в Киеве у нас есть целая студия, и ее сотрудники продолжают работать над нововведениями и событиями для World of Tanks, несмотря на весь ужас, который ежедневно переживает их страна. Среди их проектов в первую очередь следует отметить „Линию фронта“ и все части „Мирного“. Третья по счёту часть события выйдет в конце октября“.

„В последние полтора года компания Wargaming делает пожертвования в поддержку граждан Украины. Среди прочего мы направили 1 млн долларов на медицинскую помощь и оборудование в первую неделю войны, а также передали 100 тыс. долларов для оказания помощи пострадавшим от разрушения плотины Каховской ГЭС. Сотни наших сотрудников делают пожертвования по собственной инициативе. Так, внутри компании удалось собрать 200 тыс. евро на закупку машин скорой помощи для украинских медиков. А теперь вы можете поддержать тех, кого затронула война, вместе с нами. Для этого мы запускаем WargamingUnited — наш крупнейший благотворительный проект“.

„С сегодняшнего дня мы приглашаем игроков World of Tanks на ПК, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes объединиться в рамках этой глобальной инициативы. В каждой из этих игр будут доступны для покупки специальные наборы, посвящённые Украине. Они будут содержать элементы внешнего вида, созданные художниками из нашей киевской студии. Наборы будут в продаже ограниченное время. Купив их, вы сможете не только выразить свою поддержку, но и получить ценное игровое имущество, — указано на сайте World of Tanks".