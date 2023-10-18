Светлана Тихановская: мы добиваемся того, чтобы Беларусь и Россию не клали в одну корзину

— Когда европейские страны, особенно балтийские и Польша, принимают меры против России, то Беларусь обычно ставят через запятую. Вы это поддерживаете или считаете, что нужно их разделять?

— Мы добиваемся того, чтобы Беларусь и Россию не клали в одну корзину. Если нужно провести какой-то закон, направленный и на белорусов, и на россиян, то делайте это разными пунктами. Потому что когда правительство страны указывает рядом Россию и Беларусь, то в восприятии людей этой страны и тех же парламентариев они оказываются где-то на одной стороне. Значит, снова не будут различать режим Лукашенко и белорусов!

— Но Беларусь несет ту же ответственность за агрессию против Украины, что и Россия?

— Белорусский режим несет ту же ответственность. Я объясняю всем, что белорусы против войны, что белорусы и так страдают от режима Лукашенко, прошу не закрывать белорусов в одной большой лукашенковской тюрьме, дать людям возможность ездить, выезжать в случае необходимости, учиться в зарубежных университетах.

Почему в Беларуси, как мне кажется, режим Лукашенко устоял и так долго продолжается? Потому что

люди после распада Советского Союза до появления интернета, до того момента, когда можно было выезжать за рубеж, просто не знали, что такое демократия.

Для них это было пустое слово. Не знали, как [на Западе] живут, что значит высказываться свободно. С советских времен люди считают, что там [во власти] лучше знают, чего я буду вмешиваться, чего я буду бороться. Поэтому надо максимально давать возможность людям видеть другие страны.

Если брать Россию, то она огромная, и мы понимаем, что большая часть ее населения никогда не выезжала за рубеж. У белорусов же достаточно рано появилась такая возможность, поэтому у нас всегда были продемократически ориентированные группы людей, но большинство по инерции всё равно думали: „Моя хата с краю, меня это не касается, я ничего не могу сделать“.