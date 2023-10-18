Светлана Тихановская: мы добиваемся того, чтобы Беларусь и Россию не клали в одну корзину(27)
В интервью для novayagazeta.eu Тихановская настаивает, что уехавших белорусов нельзя уравнивать с россиянами, потому что у последних „всё-таки есть империалистические амбиции, которые распространяются на большинство населения“, а президент Владимир Путин, в отличие от Лукашенко, легитимный.
— Когда европейские страны, особенно балтийские и Польша, принимают меры против России, то Беларусь обычно ставят через запятую. Вы это поддерживаете или считаете, что нужно их разделять?
— Мы добиваемся того, чтобы Беларусь и Россию не клали в одну корзину. Если нужно провести какой-то закон, направленный и на белорусов, и на россиян, то делайте это разными пунктами. Потому что когда правительство страны указывает рядом Россию и Беларусь, то в восприятии людей этой страны и тех же парламентариев они оказываются где-то на одной стороне. Значит, снова не будут различать режим Лукашенко и белорусов!
— Но Беларусь несет ту же ответственность за агрессию против Украины, что и Россия?
— Белорусский режим несет ту же ответственность. Я объясняю всем, что белорусы против войны, что белорусы и так страдают от режима Лукашенко, прошу не закрывать белорусов в одной большой лукашенковской тюрьме, дать людям возможность ездить, выезжать в случае необходимости, учиться в зарубежных университетах.
Почему в Беларуси, как мне кажется, режим Лукашенко устоял и так долго продолжается? Потому что
люди после распада Советского Союза до появления интернета, до того момента, когда можно было выезжать за рубеж, просто не знали, что такое демократия.
Для них это было пустое слово. Не знали, как [на Западе] живут, что значит высказываться свободно. С советских времен люди считают, что там [во власти] лучше знают, чего я буду вмешиваться, чего я буду бороться. Поэтому надо максимально давать возможность людям видеть другие страны.
Если брать Россию, то она огромная, и мы понимаем, что большая часть ее населения никогда не выезжала за рубеж. У белорусов же достаточно рано появилась такая возможность, поэтому у нас всегда были продемократически ориентированные группы людей, но большинство по инерции всё равно думали: „Моя хата с краю, меня это не касается, я ничего не могу сделать“.
И, конечно, 2020 год стал переломным для переоценки того, что мы делаем и куда мы движемся. Я могу взять свой пример: до того момента, как мой муж Сергей (после объявления о своих планах участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года был арестован и до сих пор находится в заключении. — Прим. авт.) не стал блогером, не вернулся эмоционально в Беларусь, не оглянулся вокруг и не понял, что творится что-то не то, мы тоже жили своей маленькой семьей прекрасно, не думали о будущем страны. И таких семей было большинство.
— По этой логике россияне, которые выехали, вообще-то тоже не заслуживают таких санкций со стороны Запада, как и белорусы. Тогда Россию и Беларусь можно указывать через запятую. Но когда я задавал вопрос, то имел в виду другое: Беларусь, кажется, не настолько активно участвует в войне, ведь всё-таки белорусские солдаты не принимают участия в боевых действиях.
— Мы же видим знаки Z на улицах в России, видим россиян, очень агрессивно против Украины настроенных. В Беларуси вы такого не увидите никогда. У нас белорусы просто не понимают, как можно напасть на соседнюю страну, на близкую страну.
У нас есть даже памятник „Три сестры“ — Россия, Украина, Беларусь. И белорусы не поняли вообще, как так? Ну да, какие-то конфликты есть, но вот так вот вероломно утром напасть? И мы видели зверства [в Буче и других украинских городах], которые происходили.
Для белорусов это непонятно, а у россиян всё-таки есть империалистические амбиции, и они распространяются на большинство населения, к сожалению.
Я иногда читаю или слышу от политиков, что это Лукашенко не допустил присоединения войск Беларуси к российской армии. Но это не его заслуга — он просто знал, что наши белорусские военные абсолютно не поддерживают эту войну, что они не будут убивать, они будут сразу переходить на ту сторону, прятаться, всячески избегать вовлечения, но не пойдут воевать.
А в России, к сожалению, мы видим и [успешную] мобилизацию, и людей, высказывающихся за войну. Хотя непонятно, как война влияет на жизнь обычных людей где-то в Сибири, но они все такие ярые патриоты…
— Как отличить необходимые меры против Беларуси от избыточных? Вот страны Балтии всё время перекрывают границы с Беларусью, машины с белорусскими номерами еще не запретили, но в Латвии такой законопроект уже есть. Вы подобные меры поддерживаете? Как тут разграничить белорусов, которые хотят уехать, и сторонников режима Лукашенко?
— От нас никогда не звучало, что людей надо делить, потому что есть процессы верификации и службы безопасности Литвы и Польши работают. Белорусы должны иметь возможность спастись в случае политического преследования, должны иметь возможность навестить родных, которые вынуждены были бежать, должны иметь возможность учиться за рубежом, посещать другие страны.
Но закрытие границ для грузов и вывоза продукции из Беларуси, которая также используется для обхода санкций Россией, мы поддерживаем.
— А если будет запрет на въезд в Европу и нахождение там транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, вы его поддержите? Как уже произошло с Россией?
— Конечно, нет. Мы будем отстаивать право белорусов выехать. Что касается России, то я думаю, что эти законы вводятся, учитывая угрозы безопасности стран, европейские государства не с бухты-барахты это взяли. Конечно, они имеют на это право. Но белорусов не так уж много едет на самом деле, и в большинстве своем они там не остаются.
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