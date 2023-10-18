Эдуард Одинец: мы много говорим, но конкретики нет(2)
Во вторник в Йыхви проходила конференция под названием „Ида-Вирумаа – возможность, которую боятся“. Спикером на ней выступил, в частности, Эдуард Одинец, социал-демократ, депутат Рийгикогу. Главная идея, которую он доносил на конференции, заключается в том, что Ида-Вирумаа нужен долгосрочный план развития промышленности, который создаст перспективу для местных жителей и для предпринимателей.
„Нам нужны, в первую очередь, рабочие места, наши люди умеют работать в промышленности. Фонд справедливого перехода – это прекрасно, но масштаб того, что мы теряем, и того, что мы приобретаем, не соизмерим“, – подчеркнул Одинец в разговоре с репортером RusDelfi.
„Я не оптимистичен по поводу темпов справедливого перехода, его внедрения у нас, – говорит Одинец. – Нужно или ускорить процесс, или просить у Евросоюза расширить сроки. Во всех регионах, в которые пришел Фонд справедливого перехода, темпы не очень. Это связано с тем, в частности, что сам Фонд поздно подготовил правила. Это признает и Еврокомиссия“.
Одинец надеется, что когда следующей осенью начнет работу новая Еврокомиссия, все страны, которые внедряют справедливый переход, поднимут эту дискуссию заново.
По мнению депутата, Фонд – одна часть плана, но нельзя, чтобы им дело ограничилось.
Кто и что может помочь созданию и реализации такого плана?
„Государство может помочь региону, – считает Одинец. – Нужно внедрять государственные инвестиционные программы. Сегодня звучала идея, чтобы государство взяло кредит, вложило деньги как инвестиции в регион и через какое-то время вернуло бы их с прибылью. Мы понимаем, что государство не должно заниматься бизнесом, но мы находимся в особенной ситуации“.
По словам Эдуарда, он полностью поддерживает идею зеленого перехода, климатические цели, но нельзя забывать о социальном аспекте, который в Ида-Вирумаа особенно актуален. „Наша доходная часть бюджета построена на сланце, и каждое колебание в отрасли сразу сказывается на бюджете в целом“, – заметил Одинец.
И еще одна тема, которую депутат считает актуальной, это реновация квартир. „Банк говорит, нет проблем, приходите к нам за кредитом для реновации, – говорит депутат. – Но проблема в том, что нужно оставить залог. А те квартиры, которые есть в Ида-Вирумаа, я говорю прежде всего сейчас о Кохтла-Ярве, стоят так мало, что банк не дает кредит под их залог. И с помощью программ Kredex этого не получается сделать. И вот он замкнутый круг – мы говорим, что нет инвестиций в регион, к нам не едут новые специалисты. Но где им жить? В старых домах? Сейчас все хотят жить в комфортных и красивых домах. А мы не можем реновировать те здания, которые у нас есть. Старый жилой фонд качественный, поэтому можно его реновировать, но если банки не дают кредиты, то как это сделать?“
Банки могли бы рисковать в данном случае, считает Одинец. Готового рецепта, как договориться с банками, у него нет. Но и на конференции, по словам Эдуарда, он не услышал ничего оптимистичного.
„Нужен более практичный диалог, – резюмирует Эдуард Одинец. – Мы много говорим, что надо было вот так сделать, а сейчас хорошо бы вот так делать, но конкретно, что каждый из нас делает, чтобы Ида-Вирумаа вышел на новый уровень? Этой конкретики нет. А она очень нужна для решения проблем Ида-Вирумаа“.
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