Эдуард Одинец: мы много говорим, но конкретики нет

„Нам нужны, в первую очередь, рабочие места, наши люди умеют работать в промышленности. Фонд справедливого перехода – это прекрасно, но масштаб того, что мы теряем, и того, что мы приобретаем, не соизмерим“, – подчеркнул Одинец в разговоре с репортером RusDelfi.

„Я не оптимистичен по поводу темпов справедливого перехода, его внедрения у нас, – говорит Одинец. – Нужно или ускорить процесс, или просить у Евросоюза расширить сроки. Во всех регионах, в которые пришел Фонд справедливого перехода, темпы не очень. Это связано с тем, в частности, что сам Фонд поздно подготовил правила. Это признает и Еврокомиссия“.

Одинец надеется, что когда следующей осенью начнет работу новая Еврокомиссия, все страны, которые внедряют справедливый переход, поднимут эту дискуссию заново.

По мнению депутата, Фонд – одна часть плана, но нельзя, чтобы им дело ограничилось.

Кто и что может помочь созданию и реализации такого плана?

„Государство может помочь региону, – считает Одинец. – Нужно внедрять государственные инвестиционные программы. Сегодня звучала идея, чтобы государство взяло кредит, вложило деньги как инвестиции в регион и через какое-то время вернуло бы их с прибылью. Мы понимаем, что государство не должно заниматься бизнесом, но мы находимся в особенной ситуации“.

По словам Эдуарда, он полностью поддерживает идею зеленого перехода, климатические цели, но нельзя забывать о социальном аспекте, который в Ида-Вирумаа особенно актуален. „Наша доходная часть бюджета построена на сланце, и каждое колебание в отрасли сразу сказывается на бюджете в целом“, – заметил Одинец.