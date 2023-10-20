Продавец: жители Эстонии не заказывают автомобили с завода в прежнем объеме, а берут напрямую в автосалоне
Пандемия, война в Украине и нестабильные времена в экономике изменили покупательское поведение жителей Эстонии – согласно статистике продаж Topauto, они не заказывают автомобили с завода в том же объеме, как раньше. Также люди стали более конкретны и посещают автосалоны с желанием купить определенную машину.
По словам руководителя по продажам Topauto Янека Эскора, последние три года изменили покупательское поведение жителей Эстонии: все меньше людей хотят размещать предзаказы на автомобили, и все больше – купить новую машину из числа доступных в салоне моделей. В этом году доля заказанных с завода автомобилей в общем объеме продаж оказалась почти на треть ниже, чем в прошлом году, но при этом продажи выросли на 5%. Решение о покупке взвешивают тщательнее, чем раньше, и предпочтение отдают машинам, которые сразу доступны на месте.
„Люди явно более осторожны и хотят увидеть, какие автомобили можно получить в ближайшее время. К счастью, автодилеры сейчас в той же ситуации, что и перед пандемией – на складах появились автомобили, и снова можно предложить покупателям разнообразный выбор“, – прокомментировал Эскор.
По словам Янека Эскора, время заказа с завода варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля и может составлять от четырех до восьми месяцев. Если запросы у клиента очень специфические, машину можно прождать и дольше, вплоть до года.
„В случае CUPRA и SEAT время ожидания заказа составляет в среднем четыре месяца, но для машин Hyundai, например, оно может быть больше. В то же время у нас в наличии есть популярные электромобили Hyundai IONIQ5 и IONIQ6, поэтому, если автомобиль клиенту подходит, сделка будет заключена быстро“, –пояснил Эскор.
В третьем квартале этого года продажи Topauto выросли на 19% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, при этом количество первичных запросов клиентов несколько снизилось.
„Это демонстрирует, что люди продумывают покупку нового автомобиля тщательнее, чем раньше, и тот, кто поставил цель купить новый автомобиль, обязательно это сделает. Изменилась имевшая место несколько лет назад ситуация, когда запросов было значительно больше, но вот сделок купли-продажи меньше, чем сегодня“, – сказал Эскор.
Продажи подержанных автомобилей в третьем квартале также продемонстрировали рост, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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