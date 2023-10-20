Продавец: жители Эстонии не заказывают автомобили с завода в прежнем объеме, а берут напрямую в автосалоне

По словам руководителя по продажам Topauto Янека Эскора, последние три года изменили покупательское поведение жителей Эстонии: все меньше людей хотят размещать предзаказы на автомобили, и все больше – купить новую машину из числа доступных в салоне моделей. В этом году доля заказанных с завода автомобилей в общем объеме продаж оказалась почти на треть ниже, чем в прошлом году, но при этом продажи выросли на 5%. Решение о покупке взвешивают тщательнее, чем раньше, и предпочтение отдают машинам, которые сразу доступны на месте.

„Люди явно более осторожны и хотят увидеть, какие автомобили можно получить в ближайшее время. К счастью, автодилеры сейчас в той же ситуации, что и перед пандемией – на складах появились автомобили, и снова можно предложить покупателям разнообразный выбор“, – прокомментировал Эскор.

По словам Янека Эскора, время заказа с завода варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля и может составлять от четырех до восьми месяцев. Если запросы у клиента очень специфические, машину можно прождать и дольше, вплоть до года.

„В случае CUPRA и SEAT время ожидания заказа составляет в среднем четыре месяца, но для машин Hyundai, например, оно может быть больше. В то же время у нас в наличии есть популярные электромобили Hyundai IONIQ5 и IONIQ6, поэтому, если автомобиль клиенту подходит, сделка будет заключена быстро“, –пояснил Эскор.

В третьем квартале этого года продажи Topauto выросли на 19% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, при этом количество первичных запросов клиентов несколько снизилось.

„Это демонстрирует, что люди продумывают покупку нового автомобиля тщательнее, чем раньше, и тот, кто поставил цель купить новый автомобиль, обязательно это сделает. Изменилась имевшая место несколько лет назад ситуация, когда запросов было значительно больше, но вот сделок купли-продажи меньше, чем сегодня“, – сказал Эскор.