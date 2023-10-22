За рубежом
22.10.2023, 09:30

Удивлены даже политики. Кто в Латвии принял решение об отказе от русского языка в общественных СМИ?

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Райвис Спалвенс
Лайне Федотова
Марис Кучинскис, Иварс Аболиньш, Рихардс Бамбалс
Марис Кучинскис, Иварс Аболиньш, Рихардс Бамбалс
ФОТО: Patriks Pauls Briķis | Delfi Meedia

Предложение было представлено в сентябре. Вот одно из немногих точных сведений о нем: Концепция национальной безопасности преследует очень конкретную цель — сделать так, чтобы с 1 января 2026 года русскоязычный контент, производимый общественными СМИ, не финансировался из государственных средств. Это предложение прозвучало из уст Ритварса Янсонса (Нацобъединение), бывшего парламентского секретаря Министерства культуры. Когда журналисты латвийского Delfi спросили его о ходе разработки этой концепции, он резко прервал разговор, положив трубку после 52-секундного поверхностного объяснения.

Пункт концепции о запрете русского языка в общественных СМИ стал неожиданностью не только для Национального совета по электронным СМИ (SEPLP), курирующего эту сферу, но и для отдела координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии. Как выяснил Delfi, он удивил и некоторых политиков, которые сами принимали это решение.

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