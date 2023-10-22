Удивлены даже политики. Кто в Латвии принял решение об отказе от русского языка в общественных СМИ?

Предложение было представлено в сентябре. Вот одно из немногих точных сведений о нем: Концепция национальной безопасности преследует очень конкретную цель — сделать так, чтобы с 1 января 2026 года русскоязычный контент, производимый общественными СМИ, не финансировался из государственных средств. Это предложение прозвучало из уст Ритварса Янсонса (Нацобъединение), бывшего парламентского секретаря Министерства культуры. Когда журналисты латвийского Delfi спросили его о ходе разработки этой концепции, он резко прервал разговор, положив трубку после 52-секундного поверхностного объяснения.