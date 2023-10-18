Юри Ратас: Ида-Вирумаа ждет от правительства смелых решений

„Я не особо верю в спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа, так как решения, способствующие оживлению экономики региона, должна принимать сегодняшняя коалиция. Когда Центристская партия была в правительстве, мы поддержали реновацию Ида-Вируской центральной больницы, строительство спортивного комплекса в Кохтла-Ярве и променада в Силламяэ, выделили средства на строительство крытого футбольного холла в Нарве. Правительство реформистов отвернулось от Ида-Вирумаа и даже и не способно найти применение сотням миллионов евро Фонда справедливого перехода. Для реализации средств Фонда справедливого перехода потребуется время, первые результаты будут видны через несколько лет, поэтому государство должно уже сейчас принять меры, чтобы придать импульс развитию предпринимательства в регионе“, - сказал Ратас.



По словам Ратаса, следует пересмотреть распределение плат за использование окружающей среды. „Государство возвращает региону мизерную часть от так называемых эколоналогов. Также правительство должно предпринять конкретные шаги для того, чтобы привлечь в регион крупные инвестиции. Мы конкурируем со всей Европой, где поощрение создания рабочих и выделение средств на это является обычной практикой. Нынешнее правительство ничего для этого не сделало“, - отметил Ратас.



Он отметил, что одной из главных проблем Ида-Вирумаа является безработица, которая составляет 12% - это самый высокий показатель по стране. „Прогноз Центробанка Эстонии подтверждает, что в этом и следующем году безработица будет расти. Среди приоритетов правительства должно быть развитие предпринимательства и обеспечение людям чувства уверенности в завтрашнем дне“, - сказал он.



„Изменения в сланцевом секторе уже происходят, однако сланец как ресурс будет для нас важным и в будущем. Экологичная добыча сланца может стать одним направлений развития промышленности в будущем“, - сказал Ратас.