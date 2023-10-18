Сторонник Трампа и противник помощи Украине Джим Джордан пока не смог стать спикером Палаты представителей США
Ярому стороннику экс-президента США Дональда Трампа и противнику помощи Украине Джиму Джордану не хватило голосов, чтобы с первой попытки избраться на должность спикера Палаты представителей Конгресса.
Эта одна из самых важных в структуре американской власти должностей пустует уже две недели после того, как предыдущий, республиканец Кевин Маккарти впервые в истории США был отправлен Палатой представителей в отставку.
В нижней палате Конгресса республиканцы обладают большинством, однако во время первого раунда голосования во вторник против Джордана проголосовали 20 однопартийцев.
До этого 55 республиканцев в Палате представителей заявили, что не поддержат его во время окончательного голосования, так что добиться необходимых для избрания 217 голосов ему будет нелегко.
Но в случае успеха Джордан может стать третьим в стране по значимости чиновником после президента и вице-президента.
Кандидатуру Джордана поддерживал Дональд Трамп, который написал в соцсетях, что тот будет „великолепным спикером“.
Кто такой Джим Джордан: за Трампа и против помощи Украине
Джиму Джордану 59 лет, в Конгресс он был впервые избран в 2006 году от одного из округов штата Огайо, а до этого работал в колледже тренером по борьбе. Он сам был успешным борцом и еще во время учебы в колледже много раз становился чемпионом штата.
В политической жизни у него тоже сложилась репутация задиры, который не боится вступать в конфронтацию с демократами и бросать вызов руководству собственной партии.
Джордан возглавляет влиятельный юридический комитет Палаты представителей и подкомитет федерального правительства по вооружению Палаты представителей, а также в числе трех других республиканцев ведет расследование с целью импичмента президента Байдена.
Джордан - один из основателей группы House Freedom Caucus, самого правого блока в рядах Республиканской партии, который придерживается жесткой позиции в отношении правительственных расходов, здравоохранения, иммиграции и других важных вопросов.
В свое время Джордан выступал против предоставления дополнительной помощи Украине, утверждая, что „самые насущные вопросы для американцев это не Украина, а ситуация на границе [имеется в виду с Мексикой] и уличная преступность, и все об этом знают“. Он пообещал также, что на посту спикера и впредь будет ратовать за ограничение помощи Украине, поскольку это якобы не соответствует интересам Америки.
За долгие годы работы в Конгрессе Джордан установил тесные связи с Дональдом Трампом. После того, как Трамп проиграл на выборах 2020 года, Джордан безосновательно усомнился в результатах этих выборов и 6 января 2021 года даже проголосовал против официального признания поражения Трампа.
Ранее в тот же день Трамп во время публичного выступления перед своими сторонниками, которые позже отправились на штурм Капитолия, лично упомянул Джордана
„У нас так много слабых республиканцев, но есть и великие. Джим Джордан и другие ребята, они продолжают борьбу“, — заявил тогда Трамп.
Что было во время штурма Капитолия
В том же 2021 году Трамп наградил Джордана Президентской медалью Свободы, высшей наградой США для гражданских лиц, назвав его примером для подражания для всех свободолюбивых американцев.
В прошлом году Джордан отказался отвечать на вопросы выборного комитета Палаты представителей, занимавшейся расследованием обстоятельств штурма Капитолия, о переговорах с Трампом и его сторонниками накануне этих событий.
При этом представители этого межпартийного комитета выяснили, что Джордан обращался в Белый дом за разъяснениями, обеспечит ли Трамп амнистию законодателям, которые проголосовали за то, чтобы не признавать результаты выборов.
Хотя Джордан работает в Конгрессе уже 16 лет, его противники утверждают, что у него слишком мало законодательного опыта.
„Республиканцы в Палате представителей номинировали спикера, который за 16 лет не провел ни одного законопроекта, потому что его внимание было сосредоточено не на американском народе, его внимание было сосредоточено на продвижении лжи, теорий заговоров и внесение раскола в американское общество“, — заявил на пресс-конференции лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Что можно ожидать от Джордана на посту спикера?
После принятия присяги спикер Палаты представителей американского Конгресса немедленно приступает к выполнению свои обязанностей в кабинете спикера в здании Капитолия, на дверях которого в тот же день появляется табличка с новым именем.
В случае избрания Джордана, новому спикеру в первую очередь предстоит в ближайший месяц протащить закон о финансировании госучреждений, который был отложен на фоне неминуемого коллапса, грозившего оставить без зарплат миллионы госслужащих и тех, кто зависит от социальных выплат.
По некоторым данным Джордан даже подготовил список мер с целью оказать давление на Сенат и заставить его принять более жесткие бюджетные сокращения. Ранее консерваторы отказывались поддерживать эти сокращения.
Еще одним из приоритетов нового спикера, как полагают, будет поддержка Израиля после беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС, в результате которого погибло свыше тысячи человек, в том числе и американских граждан, находившихся в Израиле. В интервью телекомпании CNN Джордан заявил, что планирует принять резолюцию в поддержку Израиля, однако пока не ясно, в какой форме это будет сделано.
В свою очередь министр Армии США Кристин Вормут на пресс-конференции в Вашингтоне заявила, что министерство обороны запросит у Конгресса дополнительное финансирование для поставок вооружений Израилю и, одновременно, дальнейшей военной поддержки Украины.
Если в Сенате представители обеих партий выступают в поддержку и Израиля, и Украины, то некоторые республиканцы в Палате представителей относятся к идее дальнейшей помощи Украине скептически, если не откровенно враждебно.
Между тем, как предупреждают сторонники оказания дальнейшей помощи Киеву, если законодатели не захотят выделить финансирование Украине, особенно на фоне того, что приоритеты сместились в сторону войны Израиля с ХАМАС, последствия могут быть буквально смертельными.
„Это критический момент не только для военных усилий Украины, но и для обороны всей Европы и, я думаю, даже для национальной безопасности США“, — заявил в интервью газете Guardian директор евроазиатской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн. — Если Конгресс не предпримет немедленные шаги, множество украинцев может погибнуть“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.