Сторонник Трампа и противник помощи Украине Джим Джордан пока не смог стать спикером Палаты представителей США

Эта одна из самых важных в структуре американской власти должностей пустует уже две недели после того, как предыдущий, республиканец Кевин Маккарти впервые в истории США был отправлен Палатой представителей в отставку.

В нижней палате Конгресса республиканцы обладают большинством, однако во время первого раунда голосования во вторник против Джордана проголосовали 20 однопартийцев.

До этого 55 республиканцев в Палате представителей заявили, что не поддержат его во время окончательного голосования, так что добиться необходимых для избрания 217 голосов ему будет нелегко.

Но в случае успеха Джордан может стать третьим в стране по значимости чиновником после президента и вице-президента.

Кандидатуру Джордана поддерживал Дональд Трамп, который написал в соцсетях, что тот будет „великолепным спикером“.

Кто такой Джим Джордан: за Трампа и против помощи Украине

Джиму Джордану 59 лет, в Конгресс он был впервые избран в 2006 году от одного из округов штата Огайо, а до этого работал в колледже тренером по борьбе. Он сам был успешным борцом и еще во время учебы в колледже много раз становился чемпионом штата.

В политической жизни у него тоже сложилась репутация задиры, который не боится вступать в конфронтацию с демократами и бросать вызов руководству собственной партии.

Джордан возглавляет влиятельный юридический комитет Палаты представителей и подкомитет федерального правительства по вооружению Палаты представителей, а также в числе трех других республиканцев ведет расследование с целью импичмента президента Байдена.

Джордан - один из основателей группы House Freedom Caucus, самого правого блока в рядах Республиканской партии, который придерживается жесткой позиции в отношении правительственных расходов, здравоохранения, иммиграции и других важных вопросов.