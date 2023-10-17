В Латвии возбудили уголовное дело на рижскую компанию по подозрению в предоставлении ресурсов российской армии

Беларуси и Южной Осетии. По указу Путина, подписанному в 2010 году, холдинг стал центральным поставщиком вооруженных сил. Информация о размерах госзаказа BTK — Group засекречена. Компания также не афиширует широко, что шьет армейскую форму.

В Nekā personīga телеканала TV3 говорилось, что медиа Ходорковский Live с начала войны следит за несколькими производителями, снабжающими российскую армию. Среди них — холдинг BTK — Group, считающийся одним из основных производителей военной одежды в России. Заводы расположены в десяти регионах, а такде в

По данным Firmas.lv, Arta-F зарегистрирована в 1991 году, а ее уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот компании составил 8,062 миллиона евро, а прибыль — 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталий Андреев.

В воскресенье, 15 октября, программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что медиа кремлевского оппозиционера Михаила Ходорковского обнаружила связь между производителем обмундирования для российской армии и латвийской компанией АО Arta-F, которая, помимо прочего, производит пуговицы и молнии.

На данном этапе неизвестно, какое предприятие находится под следствием. Однако за последние недели в масс-медиа появилась информация о нескольких случаях возможного сотрудничества компаний с Министерством обороны России.

Во время обысков СГД изъяла большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции предприятия. Также на объектах, связанных с компанией, были обнаружены денежные средства на сумму более полумиллиона евро.

СГБ возбудила уголовный процесс в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона, а именно за возможную косвенную передачу имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами территории Латвийской Республики, направленном против территориальной целостности Украины.

Согласно тому, что говорилось в программе, получить информацию о сотрудничестве соответствующей компании с Минобороны России удалось, изучив ряд нормативно-правовых документов этой компании и министерства в судах Москвы.

Nekā personīga указывает на то, что в Интернете имеются базы данных, по которым можно отслеживать маршруты логистических грузов. Они включают в себя информацию об отправителе товара, получателе, описание товара, дату отправки, а также вес груза. На основе этой информации можно оценить, какая часть продукции Arta-F ушла в Россию.

Журналисты медиа Ходорковского подсчитали, что стоимость товаров, отправленных компанией в Россию с начала войны, составляет примерно шесть миллионов долларов США. Большая часть досталась холдингу BTK — Group. „Из этого, конечно, нельзя сделать прямых выводов о том, что все это использовалось при производстве обмундирования для армии оккупантов. Но суммы значительные“, — было сказано в программе.

25 сентября СГД сообщила, что начало дополнительное расследование опубликованной в масс-медиа информации о том, что латвийские компании якобы снабжают российские военные заводы микросхемами.

АО RD Alfa mikroelektronikas departaments опровергло информацию о поставках микросхем в Россию. Менеджер по развитию компании Лев Лапкис сообщил агентству LETA, что контракты с Россией были расторгнуты с началом войны, а до этого микросхемы компанией не производились и не поставлялись для военных целей.

Также и АО Alfa RPAR опровергло информацию о том, что продолжает снабжать Россию микросхемы после начала войны на Украине.

Председатель совета АО Alfa RPAR Александр Заславский сообщил агентству LETA, что не располагает никакой информацией об уголовных процессах, начатых СГБ.

Независимое интернет-издание российских журналистских расследований The Insider ранее писало, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, после вторжения России в Украину Латвия продолжает экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро.

СГБ известны взаимосвязанные предприятия, и служба уже ранее проводила проверки на предмет возможных нарушений этими компаниями международных санкций. По итогам ранее проведенных проверок СГБ не обнаружила нарушений международных санкций со стороны упомянутых компаний, однако в связи с недавно опубликованной информацией служба сейчас начала дополнительную проверку.