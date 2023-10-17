Яна Тоом о конференции в Йыхви: „Диалог с государством не получился“

„Вместо того, чтобы честно признать проблемы, мы их заметаем под ковер, – продолжает евродепутат. – Сейчас распределено максимум 10% из тех денег, которые должны быть распределены. Крупные предприятия стонут, потому что есть потолок – 19 миллионов евро. И больше нельзя оказывать государственную помощь. И государство не хочет эту планку менять“.

По словам Яны Тоом, ужас ситуации в том, что еврокомиссия понимает, что можно продлить сроки работы фонда Справедливого перехода и увеличить финансирование. Но еврокомиссар после осмотра промышленных объектов Ида-Вирумаа в сентябре, сказала, что даже отстающие страны в этом не нуждаются, а уж тем более Эстония, которая лидер процесса. „Наша беда в том, что в дилемме „быть или казаться“ эстонское государство всегда выбирает позицию казаться отличником в глазах Брюсселя“, – резюмирует Тоом.

„Первая панель выступлений политиков оставила тяжелые впечатления, – делится мнением евродепутат. – Политики говорят о том, что им понятно, и о том, о чем им приятно говорить. Но мы здесь сегодня собрались не говорить о переходе на эстонский язык обучения. Важно поговорить о справедливом переходе, который по всем фронтам проваливается. Мы им занимаемся три года и уже очевидно, что в отведенные рамки мы никак не уложимся“.

RusDelfi Тоом также рассказала, что считает дикостью слова Рийны Солман, что регион Ида-Вирумаа – это угроза безопасности. И еще большую дикость и человеческую, и экономическую она видит в ее предложении уезжать людям из региона. „Если бы человек, который был неоднократно министром понимал, что инвесторы внимательно смотрят на демографическую ситуацию в регионе, в который они вкладывают деньги, то она бы такую глупость не говорила“, – сказала Тоом. По ее мнению, слова Солман нацелены на избирателей Isaama, которым на регион наплевать.

„Кого прислали реформисты на дебаты? Руководителя кассы страхования от безработицы. Но она не принимает решений, – говорит Яна Тоом. – Кая Каллас произнесла приветствие и удалилась. На самом деле все это напоминает фестиваль мнений в городе Пайде, где собираются хорошие люди и выступают против всего плохого. Но результат нулевой“.

Что же нужно сделать?

Надо прекратить разговоры об угрозе безопасности, считает Тоом. По ее мнению, цели привлечь инвестиции и спасти страну от угрозы безопасности – противоречат друг другу. „Есть фактор геополитики, – говорит Яна Тоом. – Рядом с Ида-Вирумаа Россия, развязавшая войну против Украины. Мы приграничное государство. Это ясно. Но мы постоянно усиливаем этот нарратив. Естественно, человек, который хочет вложит деньги, не пойдет в такой сомнительный регион“.

По словам Тоом, если все время будет повторяться ложь о том, что 94% российских граждан, проживающих в Эстонии, голосовали за Путина, то это ни к чему не приведет. „Тем более, это неправда, – добавляет Тоом. – Потому что только 32% российских граждан голосовали на выборах. 70% живущих в Эстонии граждан России абсолютно не волнует, кто будет президентов РФ. Когда выдирают цифры из контекста, получается обман. А ситуация на самом деле другая“.

Вторым важным моментом Тоом считает изменение условий финансирования. „Надо направить большую часть денег на крупные предприятия, – считает евродепутат. – Это промышленный регион с промышленной идентичностью“.

„У нас зарезали инфраструктуру, мы не строим дороги, – добавляет Тоом. – Инвесторы прилетают из других стран, садятся в машину, едут из Таллинна, например, в Нарву. Говорят, что все хорошо, но далеко. Никто не будет ездить на работу по 6-7 часов. Нет скоростных поездов, нет скоростного шоссе. И на их строительство нужно брать деньги в долг“.

По мнению Тоом, дебаты брать или не брать в долг у государства проходят на уровне обсуждения потребительского кредита. „Но мы не холодильник покупает в кредит, – говорит Тоом. – Когда экономика падает, разумные страны берут кредиты и вкладываются в те отрасли экономики, от которых потом будет прибыль. И так они запускают экономику. Мы этого не делаем. А Партия реформ, а это же экономическая секта, сделала так, что у нас самая высокая долговая нагрузка у населения. У нас в долгах люди, а не государство“.

Тоом добавляет, что Кристен Михал недавно выступил с идеей увеличить налоги за загрязнение окружающей среды на 57%. По ее мнению, это означает, что предприятия, занимающиеся сланцевой отраслью, смогут меньше инвестировать в новые технологии, потому что будут платить налоги, но сейчас неудачный момент для таких решений.

„При этом Партия реформ говорит, что заботится об окружающей среде, но мы знаем, что они просто затыкают дыру в бюджете, – говорит Тоом. – Автоналог из этой же серии. Но мы здесь, на конференции, говорим сами с собой. Нас не слушает государство“.

Яна Тоом также высказала скептическое мнение в отношении деятельности спецпредставителя Ида-Вирумаа. Она считает, что сама идея неправильная. „Нам нужен представитель Ида-Вирумаа при правительстве, а не представитель правительства в Ида-Вирумаа“, – говорит Тоом.

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