Керсти Кальюлайд: Если нарвитяне говорили со мной на болезненные темы, это что-то значит(3)
Президент Эстонии (2016-2021) Керсти Кальюлайд на конференции „Ида-Вирумаа – возможность, которую боятся“ в Йыхви, организованной Delfi Meedia AS и проходящей сегодня, во вторник 17 октября, тепло отозвалась о Нарве и нарвитянах.
Кальюлайд выразила уверенность, что вскоре Нарва станет культурной столицей Европы. Она похвалила город и людей, которые решили, что Нарва должна выставить свою кандидатуру, за смелость. „Они были готовы проиграть, они проиграли, но они все равно не опустили руки, Нарве точно есть, что предложить Европе“, - сказала экс-президент.
Она добавила, что в Нарве много предприимчивых спортивных учреждений, о существовании которых большинство жителей Эстонии не знает, потому что о них не говорят.
Кальюлайд считает, что, чтобы понять, как живет Ида-Вирумаа, с людьми нужно говорить. „Я ездила в Нарву после переноса танка. Говорила с людьми, слушала их истории по поводу того, почему они чувствуют боль... Люди охотно делились со мной этим. Это что-то значит“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.