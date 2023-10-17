Керсти Кальюлайд: Если нарвитяне говорили со мной на болезненные темы, это что-то значит

Кальюлайд выразила уверенность, что вскоре Нарва станет культурной столицей Европы. Она похвалила город и людей, которые решили, что Нарва должна выставить свою кандидатуру, за смелость. „Они были готовы проиграть, они проиграли, но они все равно не опустили руки, Нарве точно есть, что предложить Европе“, - сказала экс-президент.

Она добавила, что в Нарве много предприимчивых спортивных учреждений, о существовании которых большинство жителей Эстонии не знает, потому что о них не говорят.

Кальюлайд считает, что, чтобы понять, как живет Ида-Вирумаа, с людьми нужно говорить. „Я ездила в Нарву после переноса танка. Говорила с людьми, слушала их истории по поводу того, почему они чувствуют боль... Люди охотно делились со мной этим. Это что-то значит“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .