Орбан: Венгрия пытается спасти все что можно в отношениях с Россией

На встрече Путин заявил, что несмотря на ограниченные возможности контактов в „сегодняшних геополитических условиях“ у России сохраняются отношения со многими странами Европы, в том числе с Венгрией.

„Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, на мой взгляд, всегда чрезвычайно важно“, — цитирует Путина „Интерфакс“.

В ответ Орбан сказал, что Венгрия не стремится к противостоянию с Россией и желает сохранить двусторонние отношения. „Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные контакты и нам это удалось. Однако из-за военной операции и санкций наши отношения очень пострадали. Мы пытаемся спасти все, что можно“, — заявил венгерский премьер.

„Нам удалось спасти очень много из того, что мы достигли. Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые в прошлом, сводятся на нет из-за причин, в которых он не виноват“, — добавил Орбан.

Виктор Орбан считается ближайшим союзником Владимира Путина в Европе. В июле 2022 года венгерский премьер заявил о „провале антироссийской стратегии Запада“ и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине. В сентябре того же года Орбан призывал снять с РФ санкции.

Страны ЕС и НАТО неоднократно критиковали Венгрию за недостаточную, по их мнению, жесткость по отношению к России и Путину. Венгрия — одна из немногих стран ЕС, отказавшихся помогать Украине оружием. Официально в Будапеште объясняли это заботой о собственной безопасности.