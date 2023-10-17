Катри Райк: „Коррупция, за которую мне не стыдно“. За новый слоган для Нарвы пришлось заплатить премией депутатам

„Да, они не особенно приветствовали этот слоган, мол, ну какая Европа, о чем речь... Не начинается Европа с Нарвы!“ - рассказала Райк.

Она вспоминает, что на тот момент не считала нужным платить депутатам премию, но затем решила совершить справедливый, по ее мнению, обмен. „Я предложила им премию взамен на слоган, это был мой первый и последний „коррупционный“ поступок, и я о нем не жалею“, - смеется Райк.

„Европа действительно начинается с Нарвы, и мы несем ответственность за этот кусочек земли“, - уже серьезно сказала Катри Райк.

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