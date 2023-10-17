Катри Райк о реформе единой школы в контексте Нарвы: давайте дадим нашим людям возможность!

По словам Райк, переход вполне реален, а паника по поводу того, что Нарва не справится, неоправдана. „Да, у нас более 300 учителей не соответствуют требованиям по владению государственным языком, но каждая школа сейчас разрабатывает план, в нем будут указаны меры, которые помогут справиться с трудностями перехода. Около сотни педагогов сейчас активно изучают язык в рамках подготовки к реформе единой школы. Давайте дадим нашим людям шанс“, - эмоционально высказалась Райк.