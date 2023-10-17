Катри Райк о реформе единой школы в контексте Нарвы: давайте дадим нашим людям возможность!(5)
Долгие годы переход на эстоноязычное образование откладывался, потому что политики вздыхали „Мы не можем. У нас - Нарва“, - сказала на организованной Delfi Meedia AS в Йыхви конференции под названием „Ида-Вирумаа - возможность, которую боятся“ экс-мэр Нарвы, ныне - депутат Нарвского городского собрания Катри Райк.
По словам Райк, переход вполне реален, а паника по поводу того, что Нарва не справится, неоправдана. „Да, у нас более 300 учителей не соответствуют требованиям по владению государственным языком, но каждая школа сейчас разрабатывает план, в нем будут указаны меры, которые помогут справиться с трудностями перехода. Около сотни педагогов сейчас активно изучают язык в рамках подготовки к реформе единой школы. Давайте дадим нашим людям шанс“, - эмоционально высказалась Райк.
Кроме того, Райк напомнила, что в ходе естественного демографического спада постепенно сокращается и количество детей, поэтому в будущем большого количества учителей просто не будет нужно.
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