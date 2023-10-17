Инвестор и член правления VKG: повышение налогов уничтожит бизнес

Кристьян Пийльманн отметил, что многие инвесторы в Эстонии сталкиваются с так называемым „стеклянным потолком“. После 15 лет печатания денег сегодня настало время, когда капитал имеет цену. Он пояснил, что сложно найти проекты, соответствующие рискам, когда стоимость капитала выросла.

За 15 лет население Ида-Вирумаа сократилось на 18%. Пийльманн отметил, что в последние годы в Ида-Вирумаа инвестировали люди, которые там уже работают. „В Ида-Вирумаа не приходится ждать, что кто-то придет со стороны и поможет“.

По мнению Пийльманна, государство могло бы прекратить повышать пошлины и налоги. „Это уничтожит бизнес“, - сказал он он.

Пийльманн заявил, что инвестиции необходимо поддерживать. Он привел пример компании Skeleton, которая решила инвестировать в Германию, а не в Эстонию. „Чтобы в нынешней ситуации кто-то захотел инвестировать в Эстонию, государственные пособия должны быть такими, чтобы они могли поддержать инвестиционные решения“, - сказал Пийльманн.

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