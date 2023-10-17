Путин встретился с лидером одной из стран Евросоюза. Как такое возможно в 2023 году?

Обращаясь к Путину, Орбан напомнил, что встречается с ним в 13-й раз, однако никогда раньше переговоры не проходили „в такой тяжелой ситуации“. „Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. Целью Венгрии всегда было наладить и расширять наилучшие контакты, и нам это удалось. Однако из-за военной операции и санкций наши отношения очень пострадали“, — заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт предпринимает все возможное, чтобы „спасти“ достижения двусторонних отношений прошлых лет. По его словам, во многих сферах, в том числе в экономике и энергетике, этой задачи удалось достичь.

В свою очередь, Путин отметил, что отношения Кремля с рядом европейских стран, в том числе с Венгрией, „сохраняются и развиваются“ несмотря на „сегодняшние геополитические условия“. „Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, на мой взгляд, всегда чрезвычайно важно“, — цитирует слова Путина российское агентство „Интерфакс“.

По словам официального представителя венгерского правительства Золтана Ковача, на закрытой для журналистов части встречи лидеры обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси в комментарии агентству Reuters подчеркнул, что для Венгрии также крайне важно снятие санкций, завершение боевых действий в Украине и возвращение туда беженцев.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что Орбан стал первым лидером страны Евросоюза, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест.

Переговоры венгерского премьер-министра с президентом РФ, вероятно, вызовут осуждение со стороны НАТО и ЕС, ранее неоднократно критиковавших Будапешт за подрыв европейского единства в противостоянии российской агрессии против Украины.