Сборная Эстонии по футболу всё ещё может попасть на Евро-2024. Как такое возможно?

Отборочный этап к ЧЕ-2024 находится на финишной прямой – самое время узнать, кто же эти счастливчики.

Лига Наций - спасательный круг для эстонского футбола

Сборная Эстонии уже потеряла все шансы на то, чтобы отобраться на ЧЕ напрямую, но все еще может попасть на турнир через плей-офф – его участники определяются благодаря Лиге Наций.

Как происходит отбор на Евро через плей-офф:

Изначально 12 мест получают победители групп в Лигах А, В и С.

Если победитель группы прошел отбор на Евро через отборочный этап, то он отдает свое место в плей-офф следующей команде (смотрят на рейтинг сборной) из той же лиги. Поэтому, например, место в стыках себе обеспечил Люксембург (5-я команда Лиги C).

Если из Лиги А или другой лиги в стыки проходят менее 4 команд, то к ним добавляется лучшая сборная из Лиги D.

Победители групп Лиги наций-2022/23

Лига А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

Лига В: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Вот как обстоят дела в середине октября. Из Лиги А на 18 октября в плей-офф попадают лишь 3 команды: Хорватия, Италия и Польша. Следовательно, в плей-офф Лиги А по ситуации за два тура до конца отборочного этапа добавляется победитель Лиги D – Эстония.

Ситуация очень запутанная, поэтому окончательный список участников плей-офф станет известен только после последнего отборочного матча. Если бы отборочный этап завершился сегодня, то в плей-офф сыграли бы следующие сборные:

Хорватия, Италия, Польша, Эстония

Израиль, Босния, Финляндия, Исландия

Грузия, Казахстан, Люксембург, Греция

Плей-офф будет состоять из двух полуфиналов и одного финала (каждый - из одного матча). Хозяева полуфиналов определятся благодаря рейтингу Лиги наций, а финала – жеребьёвкой, которая состоится 2 декабря.

За кого (и против кого) болеть в ноябре

Ноябрьские отборочные матчи никак не влияют на шансы нашей сборной попасть в плей-офф. Зато эстонским болельщикам стоит следить за результатами в других группах.