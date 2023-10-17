В Брюсселе полиция при задержании ранила подозреваемого в убийстве двух футбольных болельщиков из Швеции. Он умер в больнице
В Брюсселе полиция задержала 45-летнего уроженца Туниса, подозреваемого в убийстве двух шведских болельщиков перед футбольным матчем. Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF, передает „Медуза“.
При задержании, которого проходило в кафе, полицейские ранили подозреваемого, после чего он находился в реанимации.
AFP со ссылкой на бельгийскую прокуратуру сообщает, что подозреваемый умер в больнице.
Министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила, что оружие, найденное у подозреваемого, было таким же, как и то, из которого застрелили шведских болельщиков.
„Это повышает вероятность того, что преступник был пойман. Мы проверяем отпечатки пальцев, чтобы быть уверенным на 100%“, — приводит ее слова Reuters.
Вечером 16 октября примерно в пяти километрах от стадиона „Эйзель“ в Брюсселе, где должен был пройти отборочный матч к чемпионату Европы по футболу между Бельгией и Швеции, застрелили двух шведских граждан. О стрельбе стало известно в перерыве матча, он не был возобновлен.
Бельгийские СМИ сообщали, что преступник записал видео, в котором назвал себя последователем „Исламского государства“, и заявил, что убил неверных, отомстив за мусульман, умирающих за религию.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро назвал произошедшее терактом. Власти страны повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального.
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