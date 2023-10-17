В Брюсселе полиция при задержании ранила подозреваемого в убийстве двух футбольных болельщиков из Швеции. Он умер в больнице

При задержании, которого проходило в кафе, полицейские ранили подозреваемого, после чего он находился в реанимации.

AFP со ссылкой на бельгийскую прокуратуру сообщает, что подозреваемый умер в больнице.

Министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила, что оружие, найденное у подозреваемого, было таким же, как и то, из которого застрелили шведских болельщиков.

„Это повышает вероятность того, что преступник был пойман. Мы проверяем отпечатки пальцев, чтобы быть уверенным на 100%“, — приводит ее слова Reuters.

Вечером 16 октября примерно в пяти километрах от стадиона „Эйзель“ в Брюсселе, где должен был пройти отборочный матч к чемпионату Европы по футболу между Бельгией и Швеции, застрелили двух шведских граждан. О стрельбе стало известно в перерыве матча, он не был возобновлен.

Бельгийские СМИ сообщали, что преступник записал видео, в котором назвал себя последователем „Исламского государства“, и заявил, что убил неверных, отомстив за мусульман, умирающих за религию.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро назвал произошедшее терактом. Власти страны повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального.

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