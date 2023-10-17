На конференции в Йыхви между Рийной Солман и Эдуардом Одинцом вспыхнул жаркий спор по поводу местных русских

На обсуждении блока, касающегося госбезопасности, Рийна Солман обратила внимание, что в Ида-Вирумаа треть людей больше склонны поддерживать Россию и Путина, треть - Эстонию и имеют проэстонскую позицию, и еще треть - так называемые неопределившиеся. По мнению Рийны Солман, закрывать на это глаза нельзя, и об этом надо говорить.

Эдуард Одинец воспринял это как то, что Солман повторяет нарративы, которые вредят региону. „Если подытожить ваши слова, то получается, что в Ида-Вирумаа живут люди, которые поддерживают Путина и представляют угрозу госбезопасности. И вы предлагается обращать на них особое внимание. Но, простите, правильнее обращать внимание как раз на проэстонски настроенных жителей региона. Именно в них вкладываться, на них концентрироваться и развиваться в этом направлении, не подчеркивая снова какие-то негативные мифы об Ида-Вирумаа“.