Правда ли, что фото сожжённого израильского ребёнка было создано нейросетью на основе снимка спасённой собаки?

На следующий день Джексон Хинкль (американский политический блогер, придерживающийся пророссийской позиции) также обвинил Шапиро в публикации якобы фальшивой фотографии. „Изображение, которое Бен Шапиро пытался выдать за сгоревший труп ребёнка, было фейковой картинкой, созданной ИИ!“ — написал он в соцсети X, где пост набрал почти 8 млн просмотров. Свою позицию Хинкль подкрепил скриншотом с результатами анализа фото в сервисе AI or Not , который, по заверениям создателей, с высокой точностью определяет, было изображение создано ИИ или человеком. „Проверено“ также загрузило снимок в AI or Not, и, согласно анализу, фото мёртвого ребёнка якобы было сгенерировано нейросетью. Под твитом Шапиро даже появились Community Notes („Заметки сообщества“ — примечание о контексте , которое, по мнению одних читателей, будет полезно другим) с уточнением, что фото сфабриковано. Однако позднее эту плашку удалили.

Дело в том, что в действительности работа сервиса AI or Not далека от совершенной и вряд ли его можно назвать высокоточным. В реплаях к твитам Шапиро и Хинкля многие пользователи поделились своими скриншотами с результатами анализа иных собственных фото: в каких-то случаях сервис установил, что настоящие работы нейросетей были созданы человеком, а в других — что реальные снимки созданы при помощи ИИ. Причём некоторые пользователи при анализе того же фото сожжённого младенца получили от AI or Not другой результат: снимок не создан ИИ. Эти находки на момент написания разбора отражены в обновлённых Community Notes к твиту Хинкля. Ещё летом 2023 года в статье The New York Times сравнивали работу нескольких сервисов по определению ИИ-изображений и выяснили, что некоторые детекторы (в том числе использованный Хинклем и другими блогерами) не всегда дают верные результаты. Представители AI or Not тогда не ответили на просьбу журналистов о комментарии.