Правда ли, что фото сожжённого израильского ребёнка было создано нейросетью на основе снимка спасённой собаки?

12 октября 2023 года в официальном англоязычном аккаунте премьер-министра Израиля в соцсети X (бывший Twitter) опубликовали три снимка со следующей подписью: „Вот некоторые фотографии, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену. Предупреждение: это ужасающие фотографии младенцев, убитых и сожжённых монстрами ХАМАС“. На следующий день в интернете распространились публикации, в которых утверждается, будто бы как минимум один из этих снимков — подделка.



Например, в Telegram-канале ведущего „Первого канала“ Руслана Осташко (115 000 просмотров на момент написания этого разбора) заявили: „Но есть нюанс. На оригинальном фото, которое нашли на площадке Reddit, изображена собака. А в псевдодоказательство её переделал искусственный интеллект“. Канал Colonelcassad (217 000 просмотров) также прокомментировал якобы сфабрикованное фото: „Такое количество фейков от израильских властей и израильских СМИ говорит о серьёзном недостатке оригинальных материалов, раз приходится заниматься подобными фабрикациями“. Телеканал „Царьград“ дополнил: „Как известно, первой жертвой войны всегда становится правда“. Авторы многих русскоязычных публикаций назвали историю с разоблачением предполагаемой подделки „провалом пропаганды Израиля“ — подобные посты появились в Telegram-каналах „КБ +18“ (225 000 просмотров), Voblya 18+ (168 000), „Белорусский силовик“ (136 000), „Олег Царёв“ (66 000), „Сплетница“ (42 000), „Рамзай“ (37 000), „Топор | Политика“ (31 000), „ДНР Info“ (27 000) и „Терапия“ (26 000), а также во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут).



От редакции: мы вынуждены предупредить читателей, что в этом материале демонстрируется фото, опубликованное израильскими властями. Это действительно страшное изображение. Если вы не хотите его видеть, пожалуйста, не читайте разбор.