Лаури Хуссар о реформе единой школы: потерпеть неудачу нельзя(2)
Говоря о переходе на эстоноязычное образование, Лаури Хуссар (Eesti 200) отметил, что здесь потерпеть неудачу нельзя, поскольку на реализацию этой реформы в следующем году запланировано 70 миллионов евро.
„Большая часть этих денег приходится на Ида-Вирумаа. Государственная гимназия Кохтла-Ярве является хорошим примером того, как правильные инвестиции в школьную систему могут изменить всю картину. Это один из вариантов того, как двигаться вперед“, — сказал Хуссар на конференции в Йыхви, организованной Delfi Meedia AS.
Юри Ратас подчеркнул, что проблема еще и в том, что в школах не хватает учителей. Очень большая мотивационная часть это, конечно, зарплата, но этот переход не произойдет за один день. „Дополнительное финансирование, безусловно, является шагом в правильном направлении“, - сказал он.
Представитель кассы по безработице Аннике Теэлахк признает, что нагрузка на педагогов действительно высока, и бывали моменты, когда в течение одного дня утром приходило заявление об увольнении от одного учителя, а вечером - от второго.
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