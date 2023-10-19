Для жителей Ласнамяэ стало доступнее качественное лечение зубов
10 октября на втором этаже торгового центра Mustakivi царила праздничная атмосфера. Здесь открылся филиал SA Tallinna Hambakliinik, в котором пациентов ждут семь стоматологических кабинетов, оснащённых по последнему слову техники.
Хотя официальное открытие новой клиники состоялось в октябре, она функционирует уже почти два месяца. За этот небольшой срок пациенты нашли сюда дорогу и запись на прием идет очень активно: свободные номерки расходятся быстро. Это лучшее свидетельство тому, что клиника крайне востребована в Ласнамяэ и хорошо принята жителями района.
По словам председателя правления клиники Максима Волкова, идея расширения возникла несколько лет назад. „По мере развития города должны развивать и услуги в нем. Именно поэтому четыре года назад мы решили начать работать не только в центре города, но и в Ласнамяэ“, объяснил Волков, добавив, что в будущем целевое учреждение Tallinna Hambakliinik намерено открыть филиалы и в других районах столицы.
Изначально идея начать работу в Ласнамяэ исходила от председателя совета клиники Марека Юргенсона: „Это был один из первых вопросов, который мы обсудили, когда Максим пришел работать в Tallinna Hambakliinik. Мы понимали, что должны идти в ногу со временем, ведь конкуренция в мире стоматологии велика. Я убежден, и это также было ясно из проведенного анализа, что здесь мы близки и к новым клиентам, и к тем, кто уже давно пользуется нашими услугами. В Ласнамяэ живет больше людей, чем во всем Тарту, поэтому столь крупная и рискованная инвестиция непременно окупится“.
Помимо оказания широкого спектра услуг SA Tallinna Hambakliinik реализует различные благотворительные проекты, внося таким образом вклад в решение социальных проблем.
К примеру, в этом году был запущен крупный проект, в рамках которого 200 000 евро из своей прибыли Tallinna Hambakliinik направила на помощь наименее социально защищенным жителям столицы. „Совместно со столичным департаментом социальной помощи и здравоохранения мы определили категорию жителей города, которым наиболее трудно оплатить расходы на стоматолога. Эти люди могут подать заявку и получить бесплатное лечение зубов на сумму до 500 евро“, пояснил Волков, отметив, что заявки еще принимаются. Выделенной суммой могут воспользоваться около 1400 человек, однако до сих пор поступило менее 100 заявок.
В рамках этого проекта клиника будет оказывать услуги жителям Таллинна, которые вышли на пенсию по старости, а также тем, кто в период с 1 января по 31 декабря 2022 года по меньшей мере три раза получали от города пособия в связи с низким уровнем доходов. После обращения в клинику врач SA Tallinna Hambakliinik составляет план лечения или протезирования зубов, на основании которого далее ведется прием.
Подтверждение того, что человек имеет право на получение данной льготы, выдается отделом социального обеспечения по месту жительства (в районной управе). Этот документ необходимо предъявить в регистратуру SA Tallinna Hambakliinik. Если стоимость необходимых услуг не превышает 500 евро, платить ничего не нужно. Стоимость лечения или протезирования сверх установленного лимита оплачивается самим пациентом. Услуга оказывается как в новой клинике в Ласнамяэ, так и в центре города по адресу Toompuiste 4b.
В настоящее время клиника в Mustakivi keskus работает с понедельника по пятницу с девяти утра до семи часов вечера, но Максим Волков подтвердил, что график будет меняться исходя из пожеланий клиентов: „Если мы увидим, что есть спрос на то, чтобы клиника была открыта по субботами или, к примеру, осуществляла прием до восьми вечера по будням – мы обязательно скорректируем часы приема и будем работать на выходных.