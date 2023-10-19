Для жителей Ласнамяэ стало доступнее качественное лечение зубов

Хотя официальное открытие новой клиники состоялось в октябре, она функционирует уже почти два месяца. За этот небольшой срок пациенты нашли сюда дорогу и запись на прием идет очень активно: свободные номерки расходятся быстро. Это лучшее свидетельство тому, что клиника крайне востребована в Ласнамяэ и хорошо принята жителями района.

По словам председателя правления клиники Максима Волкова, идея расширения возникла несколько лет назад. „По мере развития города должны развивать и услуги в нем. Именно поэтому четыре года назад мы решили начать работать не только в центре города, но и в Ласнамяэ“, объяснил Волков, добавив, что в будущем целевое учреждение Tallinna Hambakliinik намерено открыть филиалы и в других районах столицы.

Изначально идея начать работу в Ласнамяэ исходила от председателя совета клиники Марека Юргенсона: „Это был один из первых вопросов, который мы обсудили, когда Максим пришел работать в Tallinna Hambakliinik. Мы понимали, что должны идти в ногу со временем, ведь конкуренция в мире стоматологии велика. Я убежден, и это также было ясно из проведенного анализа, что здесь мы близки и к новым клиентам, и к тем, кто уже давно пользуется нашими услугами. В Ласнамяэ живет больше людей, чем во всем Тарту, поэтому столь крупная и рискованная инвестиция непременно окупится“.

Помимо оказания широкого спектра услуг SA Tallinna Hambakliinik реализует различные благотворительные проекты, внося таким образом вклад в решение социальных проблем.