Мужчина, случайно заплывший на Нарове в Россию, оспорил штраф в суде и одержал победу

9 июня этого года эстонские пограничники задержали в волости Алутагузе мужчину, который в тот день в районе Пермискюла на лодке углубился в российскую сторону на расстояние около 40 метров, а затем вернулся в Эстонию, что Департамент полиции и погранохраны расценил как незаконное пересечение границы, оштрафовав мужчину на 200 евро, пишет RusERR со ссылкой на „Северное побережье“.

Мужчина не согласился с наказанием и оспорил его в суде, утверждая, что это была человеческая ошибка и он пересек границу случайно, поскольку граница в этом месте не обозначена буйками. По словам мужчины, он плыл на лодке в районе острова Пермискюла, стараясь не попасть на мель, и в результате пересек контрольную линию.

Суд согласился с точкой зрения полиции, что на лицо возлагается обязанность соблюдать пограничный режим при передвижении в приграничной зоне. В то же время суд отметил, что для него остается непонятным, как должен действовать среднестатистический добросовестный человек при перемещении в приграничной зоне в ситуации, когда государственная граница или приравненная к ней контрольная линия на водоеме не обозначена плавающими пограничными знаками, несмотря на то, что это однозначно предусмотрено Законом о государственной границе.

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