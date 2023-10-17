Одинец на обсуждении будущего Ида-Вирумаа: нам нужен более четкий и понятный план от государства

Говоря о должности спецпредставителя Ида-Вирумаа, Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что назначение Яануса Пурга было, по сути, бессмысленным. „Мы не настолько большая страна, чтобы не мочь общаться с регионами напрямую“, - сказал он.

С ним не согласился Лаури Хуссар (Eesti 200), который считает, что спецпредставитель нужен. „У нас 7 миллионов, предусмотренных фондом на переобучение шахтеров. Нам нужно поспешить с этим проектом, тогда мы сможем создать рабочие места в Ида-Вирумаа“.

Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) подчеркнул, что самая большая проблема в отношениях „государство-Ида-Вирумаа“ - отсутствие четкого плана.

„Мы бы хотели видеть более конкретный план на длительную перспективу. Мы понимаем, что бюджет местного самоуправления, в данном случае я говорю о Кохтла-Ярве, зависит от поступлений подоходного налога жителей. А большинство жителей работают как раз в сланцевом секторе. Что будет, когда это закончится? Где будут работать наши люди? Что будет с регионом дальше? Хотелось бы получить эти ответы от государства в виде конкретного плана действий“, - сказал Одинец.

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