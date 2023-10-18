RUSDELFI В УКРАИНЕ | „По врагам!“ Как в Украине готовят наводчиков и командиров танковых экипажей

Командир 9-й роты Максим Бойко добавляет, что в рамках учений готовили новых наводчиков и командиров. Отработку боевых навыков прошли четыре экипажа.

„Сначала командир сидел на месте наводчика, теперь наводчик садится на место командира, - рассказывает Бойко. - Как наводчик, так и командир - должны уметь друг друга менять. Если с кем-то из членов экипажа что-то случится, то командир точно так же должен уметь наводить оружие и водить танк“.

Военнослужащий Денис добавляет, что учения помогают держать профессионализм экипажей на высоком уровне.

Танкист Виталий уже имеет боевой опыт, он воевал в зоне АТО, а когда началась полномасштабная война, то подписал контракт и пошел в танковые войска наводчиком. Виталий говорит, что у него непосредственно к россиянам чувства ненависти нет. „Но есть ненависть из-за того, что они меня заставили, б***ь, я извиняюсь за выражение, в руки взять оружие. Понимаете? - рассказывает Виталий. - Это очень-очень противно“.

„Домой хочется, к семье, к детям. А война - это гиблое дело. Кому она нужна?“ - задается вопросом Виталий.

В рамках учений медики показали танкистам, как при необходимости доставать из танка получивших ранение бойцов. Медик Наталья говорит, что женщина на войне — это уже не удивительно. „Много женщин служит в Вооруженных силах Украины, а также в других войсках. Я служу с 2014 года, тогда женщина на войне была редкостью“, - рассказывает она.

В задачи Натальи входит оказание первой помощи раненным и их эвакуация. Она говорит, что порой женщины психологически выдерживают лучше, чем мужчины. „Женщина может поплакать и пойдет дальше. Мужчина все держит в себе, и тогда начинаются проблемы. Если есть проблема, то ее надо проговаривать. Кто-то обязательно что-то подскажет или даст совет“, - говорит Наталья.

О ситуации на Донецком направлении военные говорят сухо, поскольку сейчас идет выполнение боевых задач, говорить о которых запрещено. “Медленно, конечно, но мы продвигаемся“, - говорит военнослужащий Денис.