Путин прибыл с визитом в Китай

В Китае Путин примет участие в форуме „Один пояс — один путь“, на полях которого встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, запланированы встречи Путина с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Таиланда и Пакистана, которые приехали на форум.

Для Владимира Путина поездка в Китай — второй зарубежный визит после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Первой после выдачи ордера поездкой Путина за пределы России стал визит на саммит стран СНГ в Бишкеке, который прошел 15 октября.

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