Кая Каллас в Йыхви: мы не можем приказать шахтерам переквалифицироваться и стать ИТ-специалистами

„По-человечески понятно, что мы боимся изменений. Но они важны. И поскольку перед Эстонией стоит цель к 2050 году стать климатически нейтральной страной, мы должны ставить перед собой соответствующие цели“, - сказала Кая Каллас.

„Ида-Вирумаа — единственный регион в Эстонии, который настолько открыт для бизнеса, — сказала Каллас. — В этом регионе очень трудолюбивые люди. Изменения не происходят сами по себе. Если мы посмотрим на экономическое развитие во всем мире, отрасли, основанные на ископаемом топливе, то понимаем, что больше они не могут получать кредиты от банков, поскольку все движется к зеленому повороту“.

„Что очень характерно для Ида-Вирумаа, так это то, что рабочие здесь обладают очень специфическими навыками. Мы не можем приказать шахтерам переквалифицироваться и стать ИТ-специалистами“, — констатировала Каллас.

По словам Каллас, очень важную роль в поддержке Ида-Вирумаа играет Фонд справедливого перехода. Доля инвестиций фонда составляет 25%. „Благодаря фонду мы можем привлечь инвестиции“, — считает она.

По поводу занятости населения в регионе премьер-министр настроена оптимистично.

„В прессе много говорят о том, когда исчезают рабочие места. Это большая трагедия. Однако на самом деле на месте пропавших рабочих мест всегда появляются новые“, - сказала Каллас, добавив, что для того, чтобы регион развивался, необходимо вкладывать средства в улучшение жизненной среды.

Кая Каллас подчеркнула, что особое значение для Ида-Вирумаа имеет переход на эстоноязычное образование. „У всех должны быть равные возможности, все должны чувствовать себя комфортно, используя эстонский язык“, - сказала премьер-министр.

На вопрос по поводу использования сланца, например, в качестве сырья для химической промышленности, Каллас отметила, что если банки или частный сектор готовы это профинансировать, это можно сделать. „Мне бы не хотелось, чтобы государство инвестировало туда, куда не хотел бы инвестировать частный сектор. У госпредприятий зачастую нет ощущения, что это их деньги“.

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