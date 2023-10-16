Выборы в Польше: шанс для лидера оппозиции Дональда Туска

У ПиС Качиньского, по таким подсчетам, будет 198 мандатов. Его единственный возможный коалиционный партнер - ультраправая „Конфедерация свободы и независимости“, за которую проголосовали 6,4% избирателей, - может рассчитывать на 14 мест в Сейме. С либертарианской экономической программой и антиукраинскими лозунгами эта партия делала ставку на крайне правых избирателей. „Мы потерпели поражение. Хотели опрокинуть стол, но проиграли“, - признал один из лидеров „Конфедерации“ Славомир Ментцен.

Оппозиционный блок „Гражданская коалиция“ (ГК) под руководством Туска, в который кроме его „Гражданской платформы“ также входят еще две небольшие партии, в том числе польские „зеленые“, получил 31% голосов. Потенциальные коалиционные партнеры ГК - центристское объединение „Третий путь“ и социал-демократическое „Новые левые“ - соответственно 13,5% и 8,6%. Тем самым три демократические партии, которые уже в ходе предвыборной кампании говорили о намерении править сообща, будут иметь в Сейме - нижней палате польского парламента - уверенное большинство в 248 из 460 депутатских мест.

Утром в понедельник, 16 октября, социологический институт IPSOS подтвердил данные экзитполов с незначительными поправками. Правящая в Польше восемь лет национально-консервативная партия „Право и справедливость“ (ПиС) вице-премьера правительства Ярослава Качиньского набрала 36,6% голосов на парламентских выборах. Она хоть и осталась крупнейшей политической силой в стране, но лишилась абсолютного большинства в парламенте. Четыре года назад у ПиС было 43,6% и 235 депутатских мандатов.

„Мы и в самом деле справились, - воскликнул в воскресенье вечером лидер либеральной польской оппозиции Дональд Туск после закрытия избирательных участков. - Смутное время позади, правительство ПиС (“Право и справедливость“) в прошлом“. Как только стали известны данные экзитполов, председатель партии „Гражданская платформа“ (ГП) выразил уверенность в победе: „Восторжествовали демократия и свобода. Мы отстранили ПиС от власти. Я самый счастливый человек в мире“.

Окончательные официальные итоги выборов можно ожидать только во вторник.

Качиньский хочет править дальше

Несмотря на потери, 74-лений Ярослав Качиньский пока не сдается. В воскресенье вечером он назвал результаты выборов „большим успехом“ своей партии и подчеркнул, что это уже „четвертая победа ПиС на парламентских выборах“.

„Мы не позволим предать Польшу, мы не допустим, чтобы Польша утратила самое ценное в истории нации - право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, - сказал он, выступая перед своими сторонниками. „Нам предстоят дни борьбы и напряжения“, - добавил Качиньский. Это замечание оппозиция расценила как угрозу.

66-летний Туск, в свою очередь, объявил о скором начале переговоров по созданию коалиционного правительства. С 2007 до 2014 года он уже руководил польским правительством и по праву может гордиться своим результатом на выборах - это прежде всего его личный успех. Бывший глава Евросовета Дональд Туск только в прошлом году вернулся в Польшу из Брюсселя, где в последнее время занимал пост председателя Европейской народной партии.

На родине он сумел обновить свою переживавшую кризис партию и организовал мощную избирательную кампанию. При этом Туску пришлось выдержать яростные нападки со стороны ПиС, которая выставляла его „немецким коллаборантом“, которым „управляют из Берлина и Брюсселя“.

Ход за президентом Анджеем Дудой

Теперь все взоры обращены на польского президента. В течение 30 дней Анджей Дуда обязан созвать первое заседание нового состава парламента, а затем не позднее чем через две недели поручить кому-либо из политических деятелей сформировать правительство. Тот, кому это будет поручено, в свою очередь, должен в следующие 14 дней получить для своего кабинета министров поддержку парламента. Если ему откажут в доверии, то инициатива переходит к парламенту, который большинством голосов волен избрать нового премьер-министра. Вся эта процедура может растянуться до конца года.