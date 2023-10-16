Ваши руки могут спасти жизнь: что делать в случае внезапной остановки сердца
Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день перезагрузки сердца, который напоминаем, что иногда даже случайный прохожий может спасти чью-то жизнь.
По словам главы Ляэне-Таллиннской центральной больницы и опытного врача скорой помощи доктора Аркадия Попова, Всемирный день перезапуска сердца помогает привлечь внимание к тому, насколько важно быстро приступить к реанимации в случае внезапной остановки сердца. „Если до приезда скорой помощи не применить методы реанимации, шанс выжить в случае внезапной остановки сердца невелик, поэтому все зависит от быстрых и умелых действий присутствующего или случайного прохожего. Чтобы в решающий момент не потерять смелость и быть уверенным в своих силах, необходимо время от времени практиковать приемы реанимации – так у вас будет больше шансов спасти жизнь человека, если вдруг она окажется в ваших руках. Самая большая ошибка при реанимации - вообще не начинать оживление“, - сказал доктор Аркадий Попов.
Руководителя Кассы здоровья Райна Лаане добавил, что ежегодно в Эстонии из-за внезапной остановки сердца умирают около 700 человек, и в среднем только в одном из трех случаев окружающие начинают делать реанимационные действия до приезда скорой помощи. „Основная причина отказа от оказания помощи — страх или незнание, как это делать. Большинство людей проходят обучение по оказанию первой помощи один раз в жизни – во время получения водительских прав. Навыки забываются, поэтому через определенное время разумно выученное повторить. Будем надеяться, что знания, полученные во время обучения, никогда не будут использованы, но это не значит, что не нужно быть готовым к подобным ситуациям“, - сказал Лаане.
В этом году в рамках Международного дня перезагрузки сердца медики Ляэне-Таллиннской центральной больницы научили сотрудников Кассы здоровья, что делать в экстренных ситуациях, когда у человека внезапно остановилось сердце. Обучение проходило во всех четырех офисах Кассы здоровья - в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви. В общей сложности в тренингах приняли участие 128 человек.