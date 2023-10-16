Ваши руки могут спасти жизнь: что делать в случае внезапной остановки сердца

По словам главы Ляэне-Таллиннской центральной больницы и опытного врача скорой помощи доктора Аркадия Попова, Всемирный день перезапуска сердца помогает привлечь внимание к тому, насколько важно быстро приступить к реанимации в случае внезапной остановки сердца. „Если до приезда скорой помощи не применить методы реанимации, шанс выжить в случае внезапной остановки сердца невелик, поэтому все зависит от быстрых и умелых действий присутствующего или случайного прохожего. Чтобы в решающий момент не потерять смелость и быть уверенным в своих силах, необходимо время от времени практиковать приемы реанимации – так у вас будет больше шансов спасти жизнь человека, если вдруг она окажется в ваших руках. Самая большая ошибка при реанимации - вообще не начинать оживление“, - сказал доктор Аркадий Попов.

Руководителя Кассы здоровья Райна Лаане добавил, что ежегодно в Эстонии из-за внезапной остановки сердца умирают около 700 человек, и в среднем только в одном из трех случаев окружающие начинают делать реанимационные действия до приезда скорой помощи. „Основная причина отказа от оказания помощи — страх или незнание, как это делать. Большинство людей проходят обучение по оказанию первой помощи один раз в жизни – во время получения водительских прав. Навыки забываются, поэтому через определенное время разумно выученное повторить. Будем надеяться, что знания, полученные во время обучения, никогда не будут использованы, но это не значит, что не нужно быть готовым к подобным ситуациям“, - сказал Лаане.

Алгоритм оказания первой помощи 1. Первичный осмотр: Прежде, чем приблизиться к пострадавшему, удостоверьтесь, что это безопасно.

Убедитесь, что пострадавший находится в сознании: поговорите с ним и аккуратно потрясите его за плечо.

Осторожно запрокиньте голову пострадавшего назад, приподняв подбородок, и проверьте его дыхание.

Если пострадавший не дышит, нужно приступать к оживлению. 2. Позовите на помощь: Если рядом с Вами есть еще кто-то, позовите на помощь.

Позвоните (или попросите другого человека позвонить) 112 и расскажите о ситуации. Следуйте инструкциям Центра тревоги. Включите на телефоне громкую связь и не прерывайте звонок.

Непрямой массаж сердца - это самое главное при оказании первой помощи человеку, у которого внезапно остановилось сердце. Не откладывайте начало массажа сердца, важна каждая минута! 3. Непрямой массаж сердца: Снимите с пострадавшего верхнюю одежду.

Положите обе руки на середину грудной клетки пострадавшего.

Надавливайте на грудину на глубину 5-6 см 100-120 раз в минуту (2 нажатия в секунду).

Надавливайте сильно и быстро. Не бойтесь, Вы не причините пострадавшему никакого вреда.

Если Вы знаете, как проводить искусственное дыхание, а пострадавший является вашим близким родственником или другом, делайте 2 вдоха и 30 надавливаний на грудину до тех пор, пока не приедет скорая помощь. Если Вы не знакомы с техникой проведения искусственного дыхания, делайте только надавливания. Не прекращайте реанимационных действий до тех пор, пока об этом не скажут прибывшие сотрудники скорой помощи. Вы молодец! У Вас всё обязательно получится! Помогая, Вы спасаете жизнь! ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!

В этом году в рамках Международного дня перезагрузки сердца медики Ляэне-Таллиннской центральной больницы научили сотрудников Кассы здоровья, что делать в экстренных ситуациях, когда у человека внезапно остановилось сердце. Обучение проходило во всех четырех офисах Кассы здоровья - в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви. В общей сложности в тренингах приняли участие 128 человек.