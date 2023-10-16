Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС удерживает в заложниках 199 человек

По словам Хагари, среди заложников, которых боевики ХАМАС увезли в Газу, много пожилых людей, детей и женщин. Газета „Гаарец“ уточняет, что в общее число заложников также включены иностранные граждане.

Помимо этого, Хагари заявил, что у израильских военных есть „некоторая информация“ о том, где боевики могут держать пленников. „Мы прилагаем значительные усилия, чтобы понять, где находятся заложники, и у нас есть такая информация“, — заявил Хагари. Он также добавил, что израильские военные не будут совершать действия, которые могут подвергнуть заложников опасности.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет, после чего прорвались на приграничные территории страны, убивая и захватывая в заложники местных жителей и военных. 14 октября израильские военные сообщили, что ХАМАС взял в заложники больше 120 мирных жителей, в том числе иностранных граждан.

В тот же день посольство России в Израиле сообщило, что в результате атаки ХАМАС погибли 16 россиян, восемь граждан России числятся пропавшими без вести, а еще как минимум один россиянин, по данным посольства, был захвачен в плен боевиками.

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