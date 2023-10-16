Азербайджан вернул себе Карабах. Поставлена ли точка в конфликте?

Более того, существуют разные советские карты, на которых отдельные участки границы несколько различаются. Как именно стороны собираются договариваться в этих случаях — пока не ясно.

В советское время административную границу между двумя республиками прокладывали весьма условно, поскольку никто тогда не думал, что она может превратиться в межгосударственную. В итоге некоторые населенные армянами приграничные деревни оказывались на азербайджанской стороне и наоборот.

„Очевидно, что это последняя страница в тысячелетней истории армянского Карабаха. У меня там много друзей, родственников и они все планируют выехать оттуда“, — говорит армянский политолог Тигран Григорян.

Затем начался исход армян из Карабаха — больше 100 тысяч человек покинули свои дома. В Армении это считают концом истории армян в Карабахе.

„Незаконное военное присутствие“, о котором говорит Амирбеков, — это вооруженные отряды карабахских армян и помогавшие им военнослужащие Армении. По итогам сентябрьских переговоров они сдали оружие и тяжелую технику Баку и оставили свои боевые позиции.

„Я искренне верю, что это должен быть конец войны, потому что наконец мы устранили главный камень преткновения на пути к миру. И этим камнем было продолжавшееся незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей суверенной территории“, — сказал Би-би-си представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Нагорный Карабах в том виде, в котором мы его знали на протяжении последних 30 лет, перестал существовать. Но значит ли это, что конфликт закончился?

Семь районов и часть Карабаха Азербайджан вернул себе после войны 2020 года. А к концу сентября 2023 года Баку фактически взял под контроль уже всю территорию спорного региона.

В течение последних 30 лет главным требованием Азербайджана было вернуть под власть Баку всю территорию Нагорного Карабаха, а также семь прилегающих к нему районов. По итогам первой карабахской войны в начале 1990-х все эти земли оказались под контролем карабахских армян.

„Начиная с 2021 года, на суверенной территории Армении стоят азербайджанские войска. (В мае того года армянская сторона заявила, что азербайджанцы продвинулись на несколько километров вглубь Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях — Би-би-си) Весь вопрос насчет карты, которая должна стать основой процесса делимитации и демаркации. Азербайджан до сих пор не соглашался принимать карту от 1975 года как основу этого процесса“, — отмечает армянский политолог Григорян.

„Армения требует механизмы имплементации мирного договора, каких-то международных гарантий. Чтобы, если сейчас подпишем какой-то документ, то у него не будет такая же судьба, как у документа от 9 ноября 2020 года (заявление о прекращении боевых действий, которое было подписано Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным — Би-би-си), который, мы видим, уже практически не существует“, — добавляет он.

„Главный вопрос в том, хватит ли у обеих сторон политической воли для решения этого вопроса мирным путем. Мы хотим такого решения так же сильно, как и продвижения по другим направлениям двусторонних переговоров. Я считаю, что чем скорее граница между нами будет согласована, тем лучше. Тем меньше будет вероятность того, что могут возобновиться какие-либо военные действия“, — говорит Амирбеков.

Но не все разделяют оптимистичный взгляд официального Баку. Азербайджанский историк Алтай Геюшов считает, что новая эскалация вполне возможна: