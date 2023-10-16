ФОТО | Узнаете, кого художник изобразил на своем новом мурале?

Поэта Игоря Северянина узнают единицы. Хотя есть гости города, которые специально приходят к еще недоделанному муралу, чтобы увидеть портрет любимого поэта.

„Я очень хотела увидеть и заснять это творение художника, - говорит женщина, которая приехала из Тарту. - Увидела репортаж в „Актуальной камере“ и вот я здесь. Такие люди, как Игорь Северянин, которые посещали Ида-Вирумаа, Эстонию, очень интересны для народа“. Но женщина не сразу смогла найти здание на улице Айя, где художник Никита Фролуков создает свой мурал. Местные, по ее словам, не знали, куда ей идти.

Никита сам придумал проект, согласовал с собственником здания и получил согласие от горуправы. Рисует он добровольно, краски купил на свои средства. Чтобы рисовать, ездит из Нарвы почти каждый день. Никита планирует, что закончит мурал в ближайшее время, но все зависит от погоды. Пока она ему не очень помогает.

К сожалению, по словам художника, уже был случай вандализма: кто-то испортил рисунок. Художнику пришлось исправлять работу.

Фролуков создает свой новый мурал на стене здания насосной станции на улице Айя. По словам художника, здесь когда-то в 40-х годах располагалось бомбоубежище, в котором поэт прятался от снарядов. По задумке художника работа в этом месте будет отражать созданное Северяниным направление в поэзии - эгофутуризм.

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