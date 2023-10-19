ВИДЕО | Таллинн становится „умным городом“. Что изобрели для столицы и других городов мира в эстонской „Кремниевой долине“?

„Если посмотреть, как со временем развивалась концепция умного города, то сперва он был таким технологичным, дигитальным, – поясняет Эйнари Кисель. – Теперь много говорится о том, что зеленые города – это умные города. Мы в нашем центре говорим, что умные города – это города, где люди чувствуют себя хорошо, у них нет многих проблем“.

В Центре „Умный город“ FinEst разрабатывают технологические пилотные проекты: ученые помогают решить ту или иную проблему городов. Так, в FinEst работает около 100 ученых, не только из университета TalTech, но и из финского университета Aalto. За минувшие 2,5 года подготовлено шесть пилотных проектов, сейчас собираются приступить к разработке еще семи проектов.

Например, для Таллинна и Хельсинки создана программа, которую могут теперь использовать городские планировщики: она позволяет размесить в 3D-модели города деревья и увидеть, как они будут выглядеть через 10 или даже через 30 лет, как в зимнее время, так и в летнее время. Еще один проект – программа мониторинга микроклимата внутри домов.

Познакомиться с возможностями умного города и с помощью 3D-моделей понять, как все это работает, поможет открывающийся вскоре центр Avalinn, куда сможет зайти каждый.

Смотрите в видео:

· Как ученые Центра передовых компетенций „Умный город“ FinEst при TalTech определили более 30 проблем, которые нужно помочь решить городам мира, стремящимся стать умными?

· Как рождаются новые уникальные разработки, которые можно использовать в Таллинне и других городах мира?

· Почему работой эстонских и финских ученых интересуются специалисты из многих стран мира – в том числе из Колумбии, Израиля, Бразилии, Австралии, Японии, Саудовской Аравии?

· Можно ли считать Таллинн умным городом? В чем сильные стороны нашей столицы и что нам еще нужно подтянуть?

· Когда Таллинн окончательно поумнеет? Что придумали для нашей столицы и других умных городов мира в эстонской „Силиконовой долине“?