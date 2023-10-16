По некоторым данным, найдено тело пропавшего в субботу серфера(3)
Частные лица, которые помогали в поиске пропавшего в Нарва-Йыэсуу 14 октября серфера, подтвердили, что тело, найденное на российском берегу, опознано. Это именно тот мужчина, которого искали полиция и добровольцы. Об этом рассказал руководитель яхт-клуба курортного города Анатолий Иванов.
Официально эту информацию подтвердят позже, после проведения необходимых процедур.
Ранее сообщалось, что в одном из чатов, в котором серферы и яхтсмены обсуждают погодные условия, появилась информация, что в районе Большое Куземкино на российской стороне нашли пропавшего 14 октября серфера. Об этом на своей странице написал Анатолий Иванов, руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу. О состоянии серфера было ничего не известно, но в сообщениях в чате писали о теле.
Днем в полиции редакции ответили, что человека пока не опознали, этим вопросом будет заниматься МВД. Как рассказал Иванов, найденный человек был в гидрокостюме, больше сообщений о том, что кто-то из серферов пропал, не было. Но точной информации еще днем не было.
Напомним, что человек пропал в субботу, его доска для серфинга была найдена на пляже в Нарва-Йыэсуу. Пограничный патруль искал его в море, наземный патруль - на берегу, а вертолет PPA проверил зону поиска с воздуха. В поисках также принимали участие спасатели, которые обследовали местность с помощью беспилотника, частные лица прочесывали береговую линию. Известно, что пропал житель Нарвы пятидесяти двух лет.
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