По некоторым данным, найдено тело пропавшего в субботу серфера

Официально эту информацию подтвердят позже, после проведения необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что в одном из чатов, в котором серферы и яхтсмены обсуждают погодные условия, появилась информация, что в районе Большое Куземкино на российской стороне нашли пропавшего 14 октября серфера. Об этом на своей странице написал Анатолий Иванов, руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу. О состоянии серфера было ничего не известно, но в сообщениях в чате писали о теле.

Днем в полиции редакции ответили, что человека пока не опознали, этим вопросом будет заниматься МВД. Как рассказал Иванов, найденный человек был в гидрокостюме, больше сообщений о том, что кто-то из серферов пропал, не было. Но точной информации еще днем не было.

Напомним, что человек пропал в субботу, его доска для серфинга была найдена на пляже в Нарва-Йыэсуу. Пограничный патруль искал его в море, наземный патруль - на берегу, а вертолет PPA проверил зону поиска с воздуха. В поисках также принимали участие спасатели, которые обследовали местность с помощью беспилотника, частные лица прочесывали береговую линию. Известно, что пропал житель Нарвы пятидесяти двух лет.

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