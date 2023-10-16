МВД России объявило в розыск юриста и блогера Марка Фейгина

В карточке Фейгина указано, что он „разыскивается по статье УК“, но, как это часто бывает, не сообщается, по какой именно.

Марк Фейгин был одним из адвокатов участниц группы Pussy Riot в 2012 году, участвовал еще в ряде резонансных дел, в том числе защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко. В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса — за использование в соцсетях нецензурной лексики в постах о коллегах и клиентах. Последние несколько лет Фейгин ведет канал на ютьбе, у которого около двух миллионов подписчиков. В 2022 году в Фейгина в России объявили „иноагентом“.