С сегодняшнего дня люди из групп риска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа

„В прошлом сезоне гриппом в Эстонии заболело почти 39 000 человек. Это большое количество людей, у которых помимо заболевания могут возникнуть и серьезные осложнения – такие как пневмония и воспаление среднего уха, инфекция почечных лоханок или обострение других хронических заболеваний. Среди умерших от осложнений гриппа в прошлом сезоне никто не был привит, а это значит, что с помощью вакцинации можно было бы спасти жизни как минимум 100 человек“, - заявила Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа Департамента здоровья.

„Вакцинация против гриппа проводится бесплатно людям, работающих в службах общего и специального ухода, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск серьезного течения заболевания“, - поясняет руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ. В группу риска по гриппу входят дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, и люди, принадлежащие к группе риска, у которых нет действующей медицинской страховки, также могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа.

Сезон гриппа 2022/2023 (октябрь-май): Источник: базы данных Кассы здоровья, Института развития здоровья и Департамента здоровья гриппом заболело почти 39 000 человек

1464 человека нуждались в стационарном лечении

более 100 человек умерли от осложнений гриппа

на лечение гриппа было потрачено более 5 миллионов евро

Вакцинация от гриппа людей из группы риска оплачивается Кассой здоровья, в этом году было закуплено 113 000 доз вакцины. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцина от гриппа стоит 15–30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.