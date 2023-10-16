С сегодняшнего дня люди из групп риска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа
В пик сезона вирусных инфекций гриппом заболевают десятки тысяч жителей Эстонии. Больше всего в защите от гриппа нуждаются люди из групп риска – маленькие дети в возрасте до 7 лет, беременные женщины, люди старше 60 лет и несовершеннолетние, которые имеют более высокий риск осложнений и тяжелых заболеваний из-за состояния здоровья. С сегодняшнего дня группы риска смогут записаться на бесплатную вакцинацию в центре своего семейного врача, во многих аптеках и кабинетах вакцинации в медицинских учреждениях по всей Эстонии.
„В прошлом сезоне гриппом в Эстонии заболело почти 39 000 человек. Это большое количество людей, у которых помимо заболевания могут возникнуть и серьезные осложнения – такие как пневмония и воспаление среднего уха, инфекция почечных лоханок или обострение других хронических заболеваний. Среди умерших от осложнений гриппа в прошлом сезоне никто не был привит, а это значит, что с помощью вакцинации можно было бы спасти жизни как минимум 100 человек“, - заявила Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа Департамента здоровья.
„Вакцинация против гриппа проводится бесплатно людям, работающих в службах общего и специального ухода, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск серьезного течения заболевания“, - поясняет руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ. В группу риска по гриппу входят дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, и люди, принадлежащие к группе риска, у которых нет действующей медицинской страховки, также могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа.
Вакцинация от гриппа людей из группы риска оплачивается Кассой здоровья, в этом году было закуплено 113 000 доз вакцины. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцина от гриппа стоит 15–30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.
Семейный врач доктор Томми Рюндал подтвердил, что грипп — это серьезное инфекционное заболевание, которое можно предотвратить или облегчить с помощью вакцины против гриппа и таким образом избежать возникновения последующих осложнений. „Поскольку вакцина от гриппа сейчас доступна бесплатно для групп риска, важно воспользоваться этой возможностью и непременно пройти вакцинацию. Благодаря профилактическим мероприятиям мы сможем снизить количество серьезных заболеваний и смертей. Вакцинацию определенно стоило бы пройти всем, в том числе и тем, кто не принадлежит к группе риска“, - сказал Рюндал.
При желании вакцинацию от гриппа можно пройти в центре вашего семейного врача. Быстро и удобно пройти вакцинацию можно также и во многих аптеках и кабинетах вакцинации медицинских учреждений по всей Эстонии. Для вакцинации требуется предварительное бронирование времени визита. В учреждениях социального обеспечения вакцинацией занимается соответствующий договорной оказатель медсестринских услуг, и вакцинация против гриппа проводится всем желающим. Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте vaktsineeri.ee.
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