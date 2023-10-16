СМИ Ходорковского нашли связь между производителем формы для армии РФ и фирмой в Латвии

СМИ российского оппозиционера Михаила Ходорковского нашли связь между производителем обмундирования для российской армии и компанией в Латвии, которая, в том числе, выпускает пуговицы и молнии, сообщает программа Nekā personīga в эфире TV3.

В программе говорится, что СМИ Ходорковского „Ходорковский Live“ с начала войны в Украине следит за несколькими производителями, снабжающими российскую армию. Среди них - холдинг „БТК-Групп“, считающийся одним из основных производителей военной одежды в России. Заводы расположены в десяти регионах, включая Беларусь и Южную Осетию. По указу президента РФ Владимира Путина от 2010 года, холдинг стал центральным поставщиком в вооруженные силы РФ. Информация о размерах госзаказа „БТК-Групп“ засекречена. Компания также не афиширует широко, что шьет армейскую форму.

Согласно тому, что говорилось в программе, получить информацию о сотрудничестве компании с Минобороны России удалось, изучив ряд нормативно-правовых документов этой компании и министерства в судах Москвы.

Передача Nekā personīga указывает на то, что в интернете имеются базы данных, по которым можно отслеживать маршруты логистических грузов. Они включают в себя информацию об отправителе товара, получателе, описание товара, дату отправки, а также вес груза. На основе этой информации можно оценить, какая часть продукции латвийской фирмы AS Arta-F ушла в Россию.

Журналисты из „Ходорковский Live“ подсчитали, что стоимость товаров, отправленных латвийской компанией в Россию с начала войны в Украине, составляет примерно шесть миллионов долларов США. И большая часть оказалась в холдинге „БТК-Групп“.

„Из этого, конечно, нельзя сделать прямых выводов о том, что все это использовалось при производстве обмундирования для российской армии. Но суммы значительные“, — делает вывод программа.