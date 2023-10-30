Мнение
30.10.2023, 16:30

МНЕНИЕ | Для бережливости не требуется много денег, нужны знания

 (1)
Андрей Деменков
публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver

Наша финансовая безопасность во многом зависит от уровня доходов. Но еще больше – от степени финансовой грамотности. Даже небогатый человек способен накопить достаточно средств, чтоб хотя бы несколько месяцев не терять привычную жизнь в случае чрезвычайных обстоятельств. В Европе и даже в странах Балтии уровень финансовой грамотности довольно разный. Судя по всему, определяется это во многом культурным бэкграундом народов, считает публицист Андрей Деменков.

Недавно в СМИ были опубликованы результаты проведенного исследовательской фирмой Norstat по заказу банка Citadele соцопроса, в ходе которого выяснялись взаимоотношения жителей Эстонии, Латвии и Литвы с деньгами. Прежде всего, по понятной причине, банкиров интересовало то, какими сбережениями обладает население.

Как показал опрос, полугодовую зарплату на счетах держат 14% жителей Эстонии, в Латвии – 15%, а в Литве – 23%. Именно такой объем рекомендовали хранить на всякий случай банкиры Citadele в комментарии к новости. Но, если верить результатам исследования, треть эстоноземельцев и латвийцев не имеют вообще никаких вкладов на „черный день“, тогда как в Литве таких всего 23%.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии