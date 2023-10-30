МНЕНИЕ | Для бережливости не требуется много денег, нужны знания(1)
Наша финансовая безопасность во многом зависит от уровня доходов. Но еще больше – от степени финансовой грамотности. Даже небогатый человек способен накопить достаточно средств, чтоб хотя бы несколько месяцев не терять привычную жизнь в случае чрезвычайных обстоятельств. В Европе и даже в странах Балтии уровень финансовой грамотности довольно разный. Судя по всему, определяется это во многом культурным бэкграундом народов, считает публицист Андрей Деменков.
Недавно в СМИ были опубликованы результаты проведенного исследовательской фирмой Norstat по заказу банка Citadele соцопроса, в ходе которого выяснялись взаимоотношения жителей Эстонии, Латвии и Литвы с деньгами. Прежде всего, по понятной причине, банкиров интересовало то, какими сбережениями обладает население.