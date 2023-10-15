За рубежом
15.10.2023, 18:37

ФОТО | Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики

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Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди (бывшем Степанакерте)
Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди (бывшем Степанакерте)
ФОТО: EPA/STRINGER | Scanpix

Президент Азербайджана поднял флаг этой страны в ряде населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контроль над которой Баку получил в результате военной операции, сообщает DW.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг этой страны в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - Степанакерте, который Баку называет Ханкенди. Об этом пресс-служба главы азербайджанского государства сообщила в воскресенье, 15 октября.

Президент также выступил с речью, добавили в канцелярии лидера Азербайджана. Других подробностей мероприятия не приводится. В ходе поездки по территории Нагорного Карабаха Алиев ранее поднял азербайджанский флаг в городе Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

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