Yle: энергетические компании обратили внимание на подозрительную активность вблизи объектов критической инфраструктуры Финляндии

Энергетические компании обратили внимание на подозрительную активность вблизи трансформаторных подстанций.

Это выяснили журналисты Yle, обзвонив ряд энергокомпаний, оперирующих в разных точках Финляндии.

В частности, исполнительный директор энергокомпании Järvi-Suomen Energia Арто Ниеминен рассказал об подозрительном эпизоде вблизи подстанции минувшим летом в местечке Юва.

„Автомобиль был с норвежскими номерами, и парень фотографировал угловой столб ВЛ 110 кВ. Они, конечно, сами по себе красивые строения, но обычно они не особо интересуют людей“, – рассказывает с иронией Ниеминен.

В некоторых случаях компании сообщили о своих наблюдениях в Полицию безопасности SUPO.

Многие компании сообщили о попытках проникнуть в сеть. Также были замечены подозрительные люди, автомобили с иностранными номерами и дроны.

Финские власти отслеживают активность вблизи объектов критической инфраструктуры и готовятся к любого рода вмешательствам.

„Финляндия – лучшая страна по готовности из всех, какие мне приходилось исследовать. Это не означает, что все будет гладко и дальше, если что-то серьезное произойдет, но нужно быть в готовности. Запас прочности должен быть в каждом доме“, – напоминает Юкка Саволайнен, глава отдела уязвимостей и устойчивости в Центре по борьбе с гибридными угрозами.

Помимо электроэнергии, к жизненно важным для общества функциям относятся здравоохранение, водоснабжение и снабжение продовольствием, а также банковская и финансовая деятельность.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .