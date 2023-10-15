ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу пропал серфингист. Его ищут с помощью катеров, дрона и вертолета

„В субботу вечером в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что на пляже Нарва-Йыэсуу пропал мужчина, занимавшийся серфингом. Его доска для серфинга была найдена на пляже. Полиция начала поиски мужчины, пограничный патруль искал его в море, наземный патруль - на берегу, а вертолет PPA проверил зону поиска с воздуха. В поисках также принимали участие спасатели, которые обследовали местность с помощью беспилотника. Поиски продолжались до позднего вечера, но мужчина не был найден. Поиски продолжаются и сегодня: вертолет проверил район поиска с воздуха, поиски мужчины продолжаются как в море, так и на берегу“.