ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу пропал серфингист. Его ищут с помощью катеров, дрона и вертолета(19)
В субботу на побережье Нарва-Йыэсуу пропал серфингист. Его доску обнаружили на пляже, но самого мужчину пока найти не удалось.
Илья Кульпин, оперативный дежурный Нарвского отделения полиции прокомментировал ситуацию:
„В субботу вечером в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что на пляже Нарва-Йыэсуу пропал мужчина, занимавшийся серфингом. Его доска для серфинга была найдена на пляже. Полиция начала поиски мужчины, пограничный патруль искал его в море, наземный патруль - на берегу, а вертолет PPA проверил зону поиска с воздуха. В поисках также принимали участие спасатели, которые обследовали местность с помощью беспилотника. Поиски продолжались до позднего вечера, но мужчина не был найден. Поиски продолжаются и сегодня: вертолет проверил район поиска с воздуха, поиски мужчины продолжаются как в море, так и на берегу“.
„Сейчас идет второй день поисков. Снова вертолет, пограничный катер, вдоль берега ищут волонтеры и PPA. Пока безрезультатно, мы сейчас как частные лица тоже выдвигаемся на место – будем пробовать прочесывать береговую линию. По имеющимся данным – пропал житель Нарвы, мужчина 52 лет“,- поделился Анатолий Иванов, руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу.
Видео и фото: Анатолий Иванов, фейсбук-группа „Моя Усть-Нарва“.
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