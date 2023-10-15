Израиль утверждает, что Иран пытается разместить оружие в Сирии. Сирия обвиняет Израиль в новом ударе по аэропорту Алеппо

Отвечая на сообщение в соцсети X, в котором предполагался подобный сценарий, Зарка сказал: „Они [иранцы] пытаются“.

В оригинальном сообщении также говорилось, что „израильтяне полны решимости предотвратить“ такое развитие событий. На это Зарка ответил: „Мы тоже“.

Сирия на минувшей неделе обвинила Израиль в нанесении ударов по аэропортам Дамаска и Алеппо.

Израиль создает буферную зону на ливанской границе

По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения в израильской деревне, расположенной недалеко от границы с Ливаном, сообщила национальная служба скорой медицинской помощи Израиля.

Точное место нападения медики не назвали, однако сообщили, что пострадавших доставили в медицинский центр в городе Нахария, расположенном примерно в 30 минутах езды от сельского поселения Штула.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что по Штуле была выпущена противотанковая ракета. Пострадали как минимум пятеро гражданских лиц. Как сообщается, ответственность за пуск взяла на себя группировка „Хезболла“, заявившая, что сделала это в ответ на убийство журналиста и двух гражданских лиц на юге Ливана.

По словам израильских военных, после обстрела Штулы ЦАХАЛ наносит удары по целям на юге Ливана.

Как сообщает Haaretz, ЦАХАЛ также принял решение изолировать зону глубиной до четырех километров от северной границы с Ливаном.

Военные пояснили, что вход в нее строго запрещен, и попросили население проявлять бдительность и не заходить в буферную зону.

Сирия обвинила Израиль в новом ударе по аэропорту Алеппо

В ночь на 15 октября в результате израильского авиаудара был выведен из строя международный аэропорт Алеппо, утверждает Минобороны Сирии.

„Израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб, и он был выведен из строя“, — говорится в заявлении министерства в фейсбуке.