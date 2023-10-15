В Европарламенте предложили выдавать спецпаспорта выступающим против войны с Украиной россиянам

Согласно задумке, такие меры должны помочь тем гражданам России, которые захотят защитить себя, переехав в Европу.

„Европарламент предлагает институтам ЕС создать „паспорт демократии“ и специальные визовые механизмы, позволяющие демократической оппозиции и активистам гражданского общества продолжать работу в государствах ЕС, находясь в изгнании“, — подчеркивается в докладе. Ввести „паспорта демократии“ могут уже в следующем году.

Утверждение доклада запланировано на февраль–март 2024 года. Ранее с похожей инициативой выступила непарламентская российская оппозиция: идея ввести паспорт „хорошего русского“ звучала на Форуме свободной России, однако в итоге название документа сочли некорректным.

В комментарии „Можем объяснить“ внештатный советник Европарламента Петар Танев отметил, что нормативной базы для создания „паспорта демократии“ еще нет и для начала в отношении гражданских активистов может быть введена особая визовая процедура. „Такой шаг вполне может быть предпринят после выборов 2024 года. А новый EU Migration Pact, который усовершенствует процедуру получения убежища, этому может поспособствовать“, — сказал Танев.

В проекте доклада также говорится, что ЕС должен продолжать предпринимать усилия для обеспечения победы Украины, что „будет иметь важное значение для демократической трансформации России“ и положит конец „длительному подавлению российского народа со стороны Кремля“. Авторы подчеркивают, что это „создаст позитивные волны демократических преобразований“ во всем восточноевропейском регионе, включая Беларусь.

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