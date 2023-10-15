Стабильность против перезагрузки. Чего ждать от парламентских выборов в Польше?

В новейшей истории Польши ни одной из партий не удавалось править три срока подряд. „Право и справедливость“ намерена стать первой.

Парламентские выборы пройдут 15 октября. Это голосование приходится на символический рубеж — партия „Право и справедливость“ (ПиС) находится у власти с 2015 года, она одержала победу в двух электоральных циклах подряд (последние парламентские выборы, на которых она получила большинство, прошли в 2019 году). В новейшей истории Польши ни одной из партий не удавалось добиться третьей подряд победы на выборах в сейм. На это претендовала лишь одна политическая сила — либеральная „Гражданская платформа“ (ГП), которая формировала правительство в коалиции с Польской крестьянской партией с 2007 по 2015 год.

До 2007-го правительства в стране менялись часто. Правление „Гражданской платформы“ казалось уникальным явлением, которое принято объяснять переговорными способностями ее лидера Дональда Туска. Он умел находить компромиссы и с членами партии, и с ее союзниками. Проигрыш „Гражданской платформы“ в 2015 году объясняли в том числе „усталостью“ поляков, не привыкших к тому, что одна партия может находиться у власти так долго.

Если „Праву и справедливости“ удастся удержаться у власти, Польша вступит в новый этап политической истории. Последней партией, правившей страной дольше восьми лет, была Польская объединенная рабочая партия (ПОРП). Ее власть закончилась разгромным поражением на первых частично свободных выборах в июне 1989-го.

Нынешнюю кампанию оппозиционеры сравнивают как раз с теми выборами. В их годовщину, 4 июня 2023 года, „Гражданская коалиция“ организовала уличный марш в Варшаве (по разным данным, в нем участвовало от 300 до 500 тысяч человек). На марш вышел и первый руководитель профсоюза „Солидарность“, бывший президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса (в этом году ему исполнилось 80 лет).