Стабильность против перезагрузки. Чего ждать от парламентских выборов в Польше?
В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы. Правящие консерваторы из партии „Право и справедливость“ претендуют на исторический третий срок у власти, однако их намерена остановить либеральная „Гражданская коалиция“: она обещает обществу перезагрузку. Исход борьбы двух крупнейших партий должен стать историческим моментом для страны, чьи избиратели делают выбор между консервативным и либеральным курсом развития страны. „Медуза“ рассказывает, чем может закончиться это двадцатилетнее соперничество.
В новейшей истории Польши ни одной из партий не удавалось править три срока подряд. „Право и справедливость“ намерена стать первой.
Парламентские выборы пройдут 15 октября. Это голосование приходится на символический рубеж — партия „Право и справедливость“ (ПиС) находится у власти с 2015 года, она одержала победу в двух электоральных циклах подряд (последние парламентские выборы, на которых она получила большинство, прошли в 2019 году). В новейшей истории Польши ни одной из партий не удавалось добиться третьей подряд победы на выборах в сейм. На это претендовала лишь одна политическая сила — либеральная „Гражданская платформа“ (ГП), которая формировала правительство в коалиции с Польской крестьянской партией с 2007 по 2015 год.
До 2007-го правительства в стране менялись часто. Правление „Гражданской платформы“ казалось уникальным явлением, которое принято объяснять переговорными способностями ее лидера Дональда Туска. Он умел находить компромиссы и с членами партии, и с ее союзниками. Проигрыш „Гражданской платформы“ в 2015 году объясняли в том числе „усталостью“ поляков, не привыкших к тому, что одна партия может находиться у власти так долго.
Если „Праву и справедливости“ удастся удержаться у власти, Польша вступит в новый этап политической истории. Последней партией, правившей страной дольше восьми лет, была Польская объединенная рабочая партия (ПОРП). Ее власть закончилась разгромным поражением на первых частично свободных выборах в июне 1989-го.
Нынешнюю кампанию оппозиционеры сравнивают как раз с теми выборами. В их годовщину, 4 июня 2023 года, „Гражданская коалиция“ организовала уличный марш в Варшаве (по разным данным, в нем участвовало от 300 до 500 тысяч человек). На марш вышел и первый руководитель профсоюза „Солидарность“, бывший президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса (в этом году ему исполнилось 80 лет).
Во время подготовки к акции ее сторонники активно использовали в соцсетях образ с известного оппозиционного плаката 1989 года W samo Poludnie („Ровно в полдень“) авторства польского художника Томаша Сарнецкого. На плакате на фоне надписи „Солидарность“ изображен герой одноименного американского вестерна шериф Кейн в исполнении Гэри Купера с избирательным бюллетенем в руках. На новой версии плаката — неизвестный мужчина в костюме того же героя и с бюллетенем в руках. Публикация картинки сопровождалась лозунгом „Новые времена. Новые вызовы. Новый шериф“.
Лидеры „Права и справедливости“ предстоящие выборы называют судьбоносными: 1 октября на съезде сторонников партии премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил о том, что будущее страны зависит от того, „пробудится“ ли народ и примут ли граждане Польши участие в выборах. Председатель партии Ярослав Качиньский в своих выступлениях рисует мрачные сценарии в случае победы оппозиции — погружение Польши в политический хаос. По его мнению, сохранение ПиС у власти и внутренняя стабильность обеспечат Польше лучшие перспективы.
Предвыборная кампания строится вокруг важных для общества вопросов. На решение избирателей в значительной степени влияют и личности самих Дональда Туска и Ярослава Качиньского.
Соперничеству „Права и справедливости“ и „Гражданской платформы“ уже два десятилетия. Из двух последних выборов победителями выходили консерваторы. В 2014 году Туск покинул пост премьера, чтобы стать главой Европейского Совета (это дало повод полякам иронично называть его „королем Европы“). Личный успех политика привел его партию к кризису: новые лидеры не были так же успешны в глазах избирателей и не могли обеспечить компромисс между различными течениями как внутри партии, так и в образованной в 2018 году коалиции, которая начала проигрывать одни выборы за другими. В 2021 году Туск, в то время занимавший пост лидера крупнейшей партии Европейского союза — Европейской народной партии — свернул свою карьеру в ЕС и вернулся в Польшу. Он вновь возглавил „Гражданскую платформу“. Партия и члены формируемой вокруг нее коалиции приветствовали „возвращение короля“.
Возвращение Туска в польскую политику придало предвыборной кампании предсказуемый личный характер. Возглавляющий ПиС Ярослав Качиньский считает Туска личным врагом и называет его виновным в авиакатастрофе над Смоленском, в которой погиб брат-близнец Качиньского — на тот момент президент Польши Лех Качиньский. Избирательная кампания всей партии тоже частично сосредоточена на критике Туска. Качиньский с однопартийцами обвиняют его в работе на Германию и называют ГП „немецкой партией“.
Однако даже если не брать в расчет заявления Качиньского, Туск обладает заметным антирейтингом среди поляков. Особенно — среди избирателей-евроскептиков, которые не одобрили его работу в общеевропейских структурах. Согласно опросу, проведенному в декабре 2022 года социологической компанией IPSOS для независимого издания OKO.press и радиостанции TOK.FM, 63% участников ответили, что не хотели бы вновь видеть Туска премьером в случае победы оппозиции на выборах. Среди сторонников ПиС, принявших участие в опросе, такой ответ дали 86%.
Главный аргумент оппозиции: нынешние власти Польши отошли от демократических ценностей.
Власти Евросоюза и международные СМИ упрекали партию „Право и справедливость“, которая за восемь лет у власти приняла множество законов, в недемократичности и „подрыве принципа верховенства права“.
В 2015 году партия приняла так называемый малый закон о СМИ, в соответствии с которым министр государственного имущества получил полномочия назначать руководство и членов наблюдательных советов на государственных телеканалах и радиостанциях. Одновременно власти резко увеличили финансирование государственных СМИ: соответствующие расходы бюджета выросли с 780 миллионов злотых в 2016 году до 2,7 миллиарда злотых в 2022-м. Государственный телеконцерн TVP и выходящие на его каналах информационные и политические программы стали для противников ПиС символом беспардонной государственной пропаганды. Ветеран польской рок-сцены группа T.Love в 2022 году посвятила концерну отдельную песню с рефреном „Выключи TVP“.
Партия „Право и справедливость“ нанесла серьезный удар по независимости польской судебной системы, назначив в Верховный и Конституционный суды новых кандидатов, чьи полномочия оспаривает оппозиция. Для этого у нее есть серьезные основания. В 2017 году власти изменили порядок избрания членов Национального совета правосудия — самоуправляющегося органа, который отвечает за утверждение кандидатур новых судей. Теперь совет формируется за счет номинантов, утверждаемых большинством сейма. Прежде кандидатов выбирало общее собрание, куда входили представители судов всех рангов. Теперь карьера судей оказывается в зависимости от воли парламентариев.
Из-за этого Европейская комиссия и Суд Евросоюза уже ставили под сомнение самостоятельность польских судов. В самой Польше сторонники оппозиции часто называют „неосудьями“ членов различных судов, назначенных новым Национальным советом правосудия, и не признают их полномочий.
С 2021 года в стране практически полностью запрещены аборты. К тому же власти открыто говорят, что не собираются признавать права ЛГБТК-людей. Часть польских органов местного самоуправления, контролируемых ПиС, в 2019 году начали принимать декларации о создании „зон, свободных от ЛГБТ“. Но шумно начатую кампанию пришлось остановить: ЕС пригрозил лишить принявшие декларации муниципалитеты части своего финансирования.
Избиратели поддерживают консерваторов после успешно введенных мер социальной поддержки: выплат пенсионерам и семьям с детьми.
С 2015 года партия проводила изменения в социальной политике, результаты которых смогли прочувствовать на себе многие поляки. Прежнее либеральное правительство „Гражданской платформы“ не уделяло пристального внимания социальной политике и проигнорировало запрос общества на справедливость, который граждане тогда ощущали особенно остро.
Одной из самых важных мер, которую провело правительство ПиС (особенно на фоне других стран ЕС и большинства стран мира), стало снижение пенсионного возраста. Он был повышен до 67 лет для мужчин и женщин как раз правительством Туска в 2012 году, повышение должно было происходить поэтапно. С 2017-го мужчины получили возможность выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.
Другой популярной мерой стала программа „Семья 500+“: польские семьи смогли ежемесячно получать 500 злотых (около 115 долларов) на каждого ребенка до 18 лет. Кроме того, правительство ПиС начало ежегодно выплачивать пенсионерам так называемую 13-ю пенсию — она составила около 300 долларов. Те, чей размер пенсии заметно ниже, чем в среднем по стране, имеют право на два таких начисления в год.
При этом польская экономика довольно устойчива. Она сравнительно легко вышла из кризиса, спровоцированного пандемией ковида, — в 2020 году ВВП Польши упал меньше чем на 2% (в среднем по ЕС падение составило около 6%). В 2021 году рост возобновился, и, по данным Главного статистического ведомства Польши на середину 2023 года, рост ВВП по сравнению с 2019 годом составил 11% (это снова один из лучших показателей среди стран — членов ЕС).
В день выборов польские власти проведут референдум. Критики правящей партии считают, что формулировки вопросов могут повлиять на решение избирателей
Необходимость проведения всеобщего референдума, который пройдет одновременно с парламентскими выборами, власти объяснили желанием узнать мнение общества по спорным вопросам. Гражданам предлагается ответить на четыре таких:
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе возвращение выхода на пенсию в 67 лет для мужчин и женщин?
Поддерживаете ли вы ликвидацию заграждений на границе Республики Польша с Республикой Беларусь?
Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в соответствии с механизмом принудительной релокации, которую навязывает европейская бюрократия?
Поддерживаете ли вы распродажу государственного имущества иностранным субъектам, которая приведет к утрате контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?
Продажа иностранцам крупных государственных предприятий — стандартное обвинение в адрес Туска и правительства ГП. Оно неоднократно звучало от политиков ПиС во время предвыборной кампании. Кроме того, нынешние польские власти неизменно подчеркивают, что противятся наплыву мигрантов в страну, и утверждают, что поддерживаемая Германией и Брюсселем оппозиция свернет все предпринимаемые ПиС меры.
У оппозиционеров вопросы референдума вызывают возмущение. Один из них, лидер движения „Польша 2050“ Шимон Холовня, еще до окончательного принятия закона о референдуме заявил, что при предложенной форме вопросов бюллетень референдума можно считать „предвыборной листовкой ПиС“, которую открыто раздают в день парламентских выборов. В своем отчете по выборам ОБСЕ тоже обращает внимание на то, что формулировки вопросов и использование средств бюджета на проведение подобной агитационной кампании могут помочь мобилизации сторонников консервативных взглядов.
Оппозиционные политики призывают избирателей отказаться от получения бюллетеня. Хотя лидер „Гражданской коалиции“ Дональд Туск отказался давать однозначные советы о том, как поступать с бюллетенями, в одном из предвыборных выступлений он обратил внимание на то, что в небольших городах и деревнях, где большинство избирателей и тем более функционеров, задействованных в проведении выборов, поддерживают ПиС, отказ от бюллетеня может стать открытой декларацией взглядов избирателя. Такой отказ может обернуться неприятными последствиями: проблемами на работе или в общении с соседями.
Конкуренцию двум партиям-тяжеловесам составят объединившиеся центристы, а также правые и обновленные левые.
В предвыборной кампании участвуют и другие партии, также критикующие ПиС. Одна из них — коалиция „Третий путь“. В нее входят центристское движение „Польша 2050“ (его основал бывший редактор польского издания Newsweek Шимон Холовня) и одна из старейших, но сейчас потерявшая былую поддержку правоцентристская Польская крестьянская партия во главе с Владиславом Косиняком-Камышем. Коалиция с говорящим названием ориентируется на тех избирателей, кто не поддерживает ПиС, но устал от того, что выбор сводится только к двум извечным конкурентам.
На выборы также идет „Объединение левых сил“ (по-польски — „Левица“). Хотя основу польских левых составляют наследники правившей в социалистическую эпоху ПОРП, она изменилась, приняв в свой состав новые движения, и теперь далека от коммунистической идеологии. Одно из таких движений — „Весна“, возглавляемая политиком Робертом Бедронем, открытым геем, последовательно выступающим за права ЛГБТК-людей.
Перед выборами эти оппозиционные силы обсуждали идею объединения, но уже в феврале 2023 года отбросили ее — прежде всего из-за позиции лидера „Польши 2050“ Шимона Холовни, который не захотел быть в тени Туска.
Качиньский использует такое решение оппозиции в качестве аргумента к тому, что эти силы никогда не смогут договориться об объединении — и в случае общей победы погрузят Польшу в хаос. Каждая из партий уже объявила о принципиальной невозможности формирования правительства вместе с ПиС, прежде всего из-за мировоззренческих разногласий.
Крайне правые силы на выборах представляет „Конфедерация“ — движение, которое выступает за радикальную либерализацию экономики, жесткую антимигрантскую политику, а также рассматривает возможность прекращения польской помощи Украине и выхода страны из ЕС.
В последние дни перед выборами консерваторы лидируют, но у оппозиции сохраняются шансы на большинство в сейме.
В организованном при участии Туска „Марше миллиона сердец“ в Варшаве, по данным оппозиционеров, участвовало до миллиона человек (варшавская полиция сообщала, что участников было почти в 25 раз меньше). Сторонникам оппозиции количество участников предвыборного марша показалось достаточным, чтобы заявить о своей уверенности в победе, которая должна привести к обновлению Польши.
В поисках дополнительных голосов избирателей оппозиция призвала голосовать поляков, живущих за рубежом. По приблизительным оценкам, таких избирателей — пять миллионов. Этот призыв услышан: количество зарегистрированных избирателей за границами Польши выросло на 70% — до 608 тысяч. Четыре года назад их было 314 тысяч, сообщал министр иностранных дел Збигнев Рау.
Однако политики правящей партии настаивают, что все равно смогут завоевать большинство мест в сейме.
Данные социологических опросов накануне выборов не дают четкого ответа на вопрос, кто станет победителем. Исследование, проведенное социологической компанией IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita и радио RMF FM, показало, что ПиС может стать победительницей, получив 33,5% голосов избирателей. Однако ГК, согласно этим данным, отстанет всего на 5% голосов. „Третий путь“, выяснили социологи, может набрать 10,9%, „Объединение левых сил“ — 10,1%, а „Конфедерация“ — 9,2%.
Если распределение голосов на выборах действительно будет таким, ПиС получит 197 мандатов в 460-местном сейме. В теории Качиньский может пойти на соглашение с „Конфедерацией“, которая получит 29 мандатов, но этого не хватит, чтобы обеспечить большинство в 231 голос. Оппозиционные силы (помимо „Конфедерации“) могут получить 233 мандата: это даст шанс на создание коалиции. Однако ситуация в сейме после выборов может резко измениться, если „Третий путь“ не преодолеет порога прохождения в сейм.
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